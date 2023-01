A- A+

Um criminoso que tentou assaltar uma joalheria no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, teve a arma tomada pelo vigilante do estabelecimento e foi baleado na perna antes de ser preso pela polícia, no início da noite dessa quarta-feira (11). O suspeito está internado em uma unidade de saúde não divulgada e sob custódia policial.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem, de 28 anos, que terminou ferido, chegou ao local do crime acompanhado de outros suspeitos - a corporação não precisou quantos. Eles estavam em um carro de cor preta.

Imagens de circuito de câmeras de segurança da galeria onde fica a joalheria mostram o momento do crime, que ocorreu por volta das 18h. O vídeo recebido pela reportagem começa com o criminoso anunciando o assalto. Ele, que veste calça jeans e camisa preta usa um boné e aparece puxando a arma da cintura. Um outro homem aparece mais à frente da imagem sai correndo ao perceber a movimentação - não há informações se ele faz parte do bando.

Em seguida, o vigilante reage, toma a arma do homem em uma rápida luta corporal e atira na direção dele, que chega a cair no chão.

A continuação das imagens mostra ainda o carro usado pelos bandidos se aproximando da joalheria e saindo em alta velocidade. O vigilante também atira na direção do veículo, antes de ir ao local onde o primeiro bandido ficou caído, na rua.

Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que as Polícias Civil e Militar "estão atuando no caso".

"Diligências prosseguem para prisão de outras pessoas envolvidas na tentativa de assalto", informou a SDS, acrescentando que "outras informações não serão repassadas para não prejudicarem as investigações".

A Polícia Civil informou que o bandido foi preso em flagrante por tentativa de roubo em estabelecimento comercial ou de serviço. O caso foi registrado na Delegacia de Boa Viagem, que ficou responsável pela apuração do caso.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco para repercutir o caso. A entidade disse que, até o momento da publicação deste texto, não recebeu nenhuma informação.

Veja também

MUNDO Manifestante morre em novo dia de protestos contra a presidente do Peru