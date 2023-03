A- A+

O vigilante de uma escola estadual da cidade de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi afastado da função após se envolver em uma briga com estudantes. A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) informou que os estudantes entraram na escola de bermuda, o que não é orientado pela gestão.

Vídeo gravado em uma das salas de aula da Escola Cardeal Dom Jaime Câmara exibe o profissional mostrando uma arma de fogo aos alunos. O caso aconteceu na noite de terça-feira (28).

"O vigilante resolveu intervir e foi agredido. A gestão da unidade de ensino acionou, imediatamente, a Patrulha Escolar, que fez as primeiras mediações no local", disse a secretaria.

Segundo a SEE, o vigilante foi afastado por "conduta inadequada". "A pasta reforça que repudia todo e qualquer tipo de agressão, seja ela física ou verbal, e reitera que possui em sua proposta político-pedagógica a promoção de ações voltadas para a cultura de paz", informou a secretaria.

Por fim, a Educação do Estado afirmou que segue acompanhando o caso e está à disposição da Polícia Civil para futuras investigações.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que a 21ª Delegacia de Moreno tomou conhecimento da ocorrência e "está apurando todos os fatos".

"Maiores informações poderão ser repassadas após a completa elucidação", afirmou a polícia.

