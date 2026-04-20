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MORTE Vigilante haitiano é encontrado morto em canteiro de obras do aeroporto de Congonhas Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu; 2º Delegacia de Atendimento ao Turista investiga o caso

Um vigilante haitiano de 27 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 20, em uma obra de ampliação do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Sylvio Volcy foi encontrado ferido por disparo de arma de fogo na Praça Comandante Linneu Gomes. O homem chegou a ser socorrido por equipes da Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, e encaminhado à UPA Jabaquara, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Aena afirmou que "presta as mais sinceras condolências à família e está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações do caso, que serão conduzidas pelas autoridades policiais".

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a ocorrência foram apreendidos um celular e um crachá da vítima.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) que mantém trabalhos andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer as circunstâncias do caso.

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