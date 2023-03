Vigilante morre ao ser atropelado por trem em São Paulo

A- A+

Dois trabalhadores terceirizados, que atuavam como vigilantes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), foram atropelados por um trem na noite desta quarta-feira (14), no bairro Penha de França, na zona leste da capital paulista.

Um dos homens, de 52 anos, morreu no local do acidente e o outro, de 48 anos, foi socorrido consciente com ferimento nas costas. Ele foi levado para o Hospital Tatuapé. A Agência Brasil solicitou informações sobre o estado de saúde dele à Prefeitura de São Paulo, mas ainda não houve retorno.

As duas vítimas foram atingidas pela composição da Linha 12-Safira, às 20h41, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. Segundo a CPTM, os funcionários foram atendidos por equipes de segurança da companhia, do Samu e pelo Resgate.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que investiga o caso. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). O fato foi registrado como morte suspeita (morte acidental) e atropelamento no 10º Distrito Policial.

“A CPTM lamenta o ocorrido e informa que irá auxiliar na apuração das circunstâncias do incidente”, disse a empresa em nota.

