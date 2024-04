Vigilante morto no HR estava prestes a se aposentar e realizava último plantão nesta sexta (26)

A- A+

O vigilante morto por um paciente no Hospital da Restauração, na área central do Recife, estava prestes a se aposentar e realizava o último plantão nesta sexta-feira (26).

Nivaldo Bezerra da Silva, de 66 anos, foi morto por um paciente internado na unidade de trauma que furtou sua arma no momento da troca de guarda, por volta das 4h30.

Durante coletiva de imprensa sobre o ocorrido, o diretor do HR, Petrus Andrade Lima, confirmou que o vigilante Nivaldo havia dado entrada na documentação para se aposentar.

"Existe esse relato. Ele não estaria aposentado. Estava em processo de aposentadoria e hoje era o último plantão dele sim", destacou Petrus Andrade, informando que a família do profissional está recebendo o apoio do HR.

Na tentativa de fuga, uma troca de tiros foi iniciada entre o paciente envolvido e outros seguranças do hospital. O homem que iniciou toda a confusão foi atingido por disparos e também morreu.

Ao ser questionado se o paciente, que não teve o nome e idade divulgados, apresentava transtornos no momento do ocorrido, o diretor do HR informou que ele não tinha alterações no comportamento.

Ainda segundo Petrus, nenhum outro segurança ou paciente do hospital foi ferido durante o ocorrido, que está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. O Hospital da Restauração segue funcionando normalmente.

