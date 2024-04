A- A+

HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO Vigilante preso ao ser filmado matando paciente que assassinou vigia do HR é solto após audiência A decisão pela liberdade provisória veio após solicitação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE)

O vigilante preso por ter matado o paciente que assassinou outro segurança no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, foi solto após passar por audiência de custódia no último sábado (27). Agora ele aguarda até a conclusão do inquérito policial em liberdade.

O homem, identificado como Rusten Ferreira Inojosa, foi a única pessoa presa relacionada ao caso. Ele foi filmado como o autor do disparo que matou o paciente armado, já fora do hospital, nas imediações da Praça do Derby. Os outros homens fardados que aparecem no vídeo chutando o paciente, que já estava imobilizado no chão, não foram presos.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a decisão pela liberdade provisória veio após solicitação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). "O modelo acusatório vigente no ordenamento jurídico brasileiro não autoriza o juízo a decretar prisão ou mesmo medida cautelar diversa sem requerimento do Ministério Público ou representante da autoridade policial", completou o tribunal, em nota.

Entenda o caso

Tudo aconteceu na Ala Vermelha do Hospital da Restauração. Segundo o diretor da unidade, Petrus Andrade Lima, um paciente que estava internado na emergência geral, na unidade de trauma, furtou a arma de um vigilante durante a troca de guarda da equipe de segurança privada e baleou o profissional.

"Na troca entre as armas, houve a tomada por parte do paciente", explicou Petrus. O vigilante, identificado como Nivaldo Bezerra da Silva, morreu no local. Após os tiros, o paciente tentou fugir.

No momento da fuga, houve uma troca de tiros e o paciente também veio a óbito. O vigilante, Nivaldo Bezerra da Silva, tinha 66 anos e também não resistiu aos ferimentos. Ele estava no último dia de plantão antes da aposentadoria.

Na manhã desta sexta, uma força-tarefa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) compareceu ao local do crime para fazer as primeiras avaliações.

“A gente olhou a cena do crime e vamos encaminhar e prestar apoio à família do vigilante que foi morto. Nós também já encaminhamos as principais pessoas, como o vigilante que teve a arma furtada, para prestar depoimento no DHPP. Mais ninguém ficou ferido e vamos avaliar agora os próximos passos para descobrir a motivação do crime”, explicou o delegado Victor Lopes, que está à frente da investigação.

A família também esteve no hospital para reconhecer e se despedir de Nivaldo. Eles não falaram com a imprensa. O corpo do vigilante deve ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) ainda nesta sexta-feira. Quanto ao outro paciente que morreu, ainda não há informações se ele estava acompanhado de alguém na unidade. Esse, inclusive, é um dos pontos da investigação da polícia.

O Sindicato de Vigilantes de Pernambuco (Sindesv) também se despediu de Nivaldo nesta manhã. Eles estiveram com a família e relataram um pouco do momento difícil que estão passando. “A gente veio prestar solidariedade à família. É muito triste essa situação toda. Muita comoção da família e muita tristeza mesmo. Nivaldo estava perto de se aposentar e acontece isso. Traz muita insegurança para a nossa profissão”, contou o diretor do sindicato, Mauro Barbosa.

Veja também

encceja Inscrições para o Encceja começam nesta segunda-feira (29)