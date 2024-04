A- A+

Recife Vigilante que atirou em paciente que fugiu do HR é preso em flagrante Homem, que aparece em vídeo disparando contra fugitivo do hospital, responderá por homicídio privilegiado

Um dos vigilantes do Hospital da Restauração, que aparece em um vídeo atirando em um paciente que havia fugido do local após roubar a arma de outro profissional de segurança de uma empresa privada, foi preso em flagrante nesta sexta (26).

O homem foi acusado de homicídio privilegiado (quando a conduta do agente for motivada por compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou moral).

O caso aconteceu entre às 4h30 e 5h, em um trecho da avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife.

“Os quatro vigilantes foram ouvidos na delegacia e contaram que houve um momento em que um deles colocou a mão no peito e ficou cambaleando após ser atingido.Graças a Deus o colete impediu o projétil de perfurar, mas, neste momento, um dos seguranças imaginou que o criminoso ainda oferecia risco e efetuou o disparo, alegando legítima defesa”, afirmou Eduardo Morais, advogado que representa o Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco (Sindesv-PE).

“Como o delegado ficou na dúvida se houve excesso ou não, optou por autuar em flagrante por homicídio privilegiado, liberando os demais. A audiência de custódia será amanhã, às 10h”, completou.

Entenda

O diretor do HR, Petrus Andrade Lima, informou que um paciente, internado na emergência geral, na unidade de trauma, furtou a arma de um vigilante durante a troca de guarda da equipe de segurança privada e baleou o profissional.

O vigilante, identificado como Nivaldo Bezerra da Silva, de 66 anos, faleceu no local. Após os tiros, o paciente tentou fugir, mas foi capturado e morto. Os seguranças que atuaram no caso informaram que houve uma troca de tiros.

No decorrer da manhã, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando o momento em que homens com fardas de seguranças de empresa privada capturaram e mataram o paciente.

“Eu só vi a correria. Esse paciente tentou roubar uma ambulância do hospital para fugir e tinha vigilantes atrás dele, logo na saída. Depois disso, vi mais nada, só ouvi os tiros. Era mais ou menos umas 4h40 quando isso aconteceu”, relatou um comerciante, que preferiu não se identificar.

“Quando eu vi o que estava acontecendo, corri e me escondi. O homem estava na ambulância, acho que fez o motorista de refém. Um carro e duas motos perseguiram e cercaram a ambulância. Então puxaram o cara do carro e começaram a bater nele, no chão. Depois um deu um tiro nele e ele ficou caído no chão”, completou.

A testemunha contou, ainda, que após a ação, os vigilantes foram embora, como pode ser visto no vídeo. O motorista da ambulância, que teria sido feito de refém, também deixou o local. Logo após isso, um carro recolheu o corpo do homem.

Confira abaixo a nota da Polícia Civil:

A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando um duplo homicídio consumado e uma tentativa de homicídio, ocorridos em uma unidade hospitalar no bairro do Derby, na manhã desta sexta-feira (26). Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos. Um homem foi preso em flagrante e as diligências seguem até a total elucidação. O caso está sob responsabilidade da 2ª DPH/ DHPP, que é coordenada pelo delegado Roberto Lobo. Mais informações serão repassadas posteriormente, em momento oportuno.

Confira nota da Alforge Segurança Patrimonial, na qual os vigilantes envolvidos na ocorrência trabalham:

"A empresa ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, em face das notícias e vídeos que vem circulando na mídia, por meio de sua assessoria jurídica vem se manifestar publicamente da seguinte forma:

1. Lamenta a perda de seu colaborador Nivaldo Bezerra da Silva, vítima de homicídio quando de serviço no Hospital da Restauração, ao tempo que se solidariza com a família do mesmo, prestando todo apoio aos seus entes queridos.

2. Quanto aos fatos que resultaram na morte do paciente que matou o seu colaborador, a empresa aguardará as conclusões da autoridade policial encarregada da investigação, colaborando com o que for preciso."

