'Vigilantes do Peso' vai oferecer pílula de Wegovy após lançamento em 2026

Informação foi divulgada pela CEO da empresa, Tara Comonte, em entrevista à Reuters

Mounjaro e WegovyMounjaro e Wegovy - Foto: Eli Lilly/Divulgção; Divulgação

A CEO do Vigilantes do Peso, Tara Comonte, em entrevista à Reuters, afirmou que planeja oferecer o novo Wegovy em forma de comprimido da Novo Nordisk, caso seja lançado em 2026 nos Estados Unidos. A colaboração entre a empresa e a fabricante farmacêutica representa um potencial impulso para o Vigilantes, principalmente, que está saindo da falência.

"Temos trabalhado em conjunto com a Novo Nordisk antecipadamente para apoiar o lançamento de medicamentos orais para perda de peso. Muita gente não quer injeção. E a praticidade de um comprimido vai ser enorme", disse Tara Comonte, CEO da Vigilantes do peso na entrevista.

Estima-se que o Vigilantes do Peso, com essa parceria, poderá manter mais clientes em sua plataforma do que seus concorrentes de telemedicina, já que os médicos esperam que os pacientes americanos passem a usar os medicamentos de marca assim que os preços caírem.

Além da Novo Nordisk, a farmacêutica Eli Lilly também está na corrida para lançar o medicamento emagrecedor em forma de comprimido.

A Lilly e a Novo concordaram em reduzir os preços de seus populares medicamentos injetáveis de GLP-1 para programas de saúde do governo dos EUA e para clientes que pagam em dinheiro.

O Vigilantes do Peso também está tentando consolidar sua presença na saúde feminina, inclusive por meio de programas personalizados que oferecem medicamentos GLP-1 e terapia de reposição hormonal.

