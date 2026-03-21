A- A+

igreja católica Vigília da Quaresma com Frei Gilson reúne milhares de fiéis na Arena de Pernambuco Evento segue até a manhã deste domingo (22) com programação religiosa e musical

Em clima de preparação para a Páscoa, a Vigília da Quaresma, organizada pelo Frei Gilson, teve início neste sábado (21) e reuniu milhares de fiéis na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a organização, o público já ultrapassou 50 mil pessoas.

O evento teve início às 18h e vai até às 6h30 da manhã deste domingo (22), com uma programação religiosa e musical que reúne louvor e pregação para os presentes por cerca de 12 horas.

Em clima de adoração, a banda Arkanjos foi quem abriu a noite.

Em seguida, Frei Gilson iniciou a sua pregação com uma mensagem de fé e esperança, além de convidar a pessoas para a transformação guiada por Deus.

Vigília da Quaresma reune centenas de fiéis na Arena de Pernambuco. Foto: Paula Bacelar/Folha de Pernambuco

Entre os presentes, estão a governadora Raquel Lyra (PSD), que estava acompanhada de Michelle Collins, diretora da Arena de Pernambuco.

Veja também