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VIGÍLIA Frei Gilson em Pernambuco: Vigília da Quaresma reúne fiéis na Arena este fim de semana Programação terá mais de 12 horas de oração, louvor, pregação e apresentações musicais

Com mais de 12 horas de oração, louvor, pregação e apresentações musicais, a Vigília da Quaresma, conduzida pelo Frei Gilson, ocorre neste fim de semana, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



A vigília terá uma programação extensa em um momento de preparação espiritual dos fiéis presentes para a Páscoa. Os ingressos para o momento já estão esgotados.



O evento terá início às 18h do sábado (21) e segue até 6h30 da manhã de domingo (22), reunindo artistas da música católica e momentos da tradição cristã, como a celebração da Santa Missa e a oração do Santo Rosário ao amanhecer.

Noite de louvor e reflexão

A vigília terá início às 18h, com a acolhida dos participantes na Arena. Logo em seguida, às 18h30, a banda Arkanjos abre a programação com um momento de louvor, preparando espiritualmente o público para a jornada de oração.

Às 19h, Frei Gilson conduz a uma pregação, dedicada à reflexão sobre conversão, fé e preparação para a Páscoa.

Na sequência, às 20h45, a banda Arkanjos retorna ao palco para um show voltado à espiritualidade e ao louvor.



A partir das 22h, Frei Gilson conduz um momento especial de música e oração, preparando os participantes para um dos pontos centrais da programação.



Entrando na madrugada, à meia-noite, os fiéis se reúnem para a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.



Já na madrugada, às 2h, a cantora Eliana Ribeiro sobe ao palco para um show de louvor e adoração que conduz o público a um profundo momento de oração através da música.



Nas primeiras horas da manhã, às 4h, Frei Gilson conduz a oração do Santo Rosário, prática que se tornou marca de suas transmissões durante a Quaresma.



O encerramento da vigília está previsto para 6h30, após uma madrugada inteira dedicada à fé e à preparação espiritual para a celebração da Páscoa.



Vigília da Quaresma com Frei Gilson

Data: 21 (sábado) e 22 de março (domingo)

Horário: das 18h do sábado às 6h30 do domingo

Local: Arena de Pernambuco (Avenida Deus é Fiel, 1 - Penedo, São Lourenço da Mata - PE)

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