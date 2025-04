Ocorreu, na noite deste sábado (19), a Missa da Vigília Pascal, na Catedral da Sé, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A cerimônia, que é considerada a vitória de Cristo sobre a morte, segundo o catolicismo, reuniu centenas de pessoas na catedral.

A celebração foi presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson. Ele destacou a importância da cerimônia, que antecede o Domingo de Páscoa (20).

"A celebração da Páscoa dominical é antecedida de uma solene vigília. Nesta vigília, a Igreja celebra primeiro a Liturgia do Fogo - abençoa o fogo novo e o Círio Pascal. Depois nós escutamos as 16 leituras da palavra de Deus. Em seguida, a Liturgia Batismal, porque em muitas paróquias, nesta noite, os catecúmenos são batizados, nascendo para fé. E por último, tivemos a Liturgia Eucarística, onde recebemos o pão vivo descido do céu, nosso senhor Jesus Cristo", explicou.