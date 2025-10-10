A- A+

MOBILIZAÇÃO Vigília pela Terra chega ao Recife em mobilização inter-religiosa e cultural rumo à COP30 Evento reúne diferentes lideranças religiosas, ativistas e artistas em defesa do meio ambiente

A mobilização inter-religiosa e cultural Vigília pela Terra, evento promovido pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER) em parceria com diversas comunidades e organizações da sociedade civil chega ao Recife, neste sábado (11).

O encontro vai reunir diversas lideranças religiosas, ativistas, ambientalistas, comunidades de fé, artistas, movimentos sociais e coletivos para uma celebração em defesa do meio ambiente.

A mobilização tem como objetivo promover articulação a partir de grupos religiosos diversos para fortalecer ações no enfrentamento à crise climática.

A culminância desse percurso será uma vigília de múltiplas tradições espirituais e sociais durante a Conferência das Partes das Nações Unidas, em Belém, que ocorrerá no âmbito do Tapiri Ecumênico e Inter-religioso COP30.

A concentração para o evento será às 15h deste sábado, ao lado do Paço do Frevo, com a abertura de Maracatu. Entre os destaques da programação estão o Bloco das Infâncias, com apresentação de crianças dos territórios, shows musicais de Isadora Melo, Gabi da Pele Preta, Revoredo e muito mais.

Ao longo da tarde e da noite, os blocos de “Vozes pela Terra” reúnem manifestações de lideranças de diferentes espiritualidades e religiões com falas, reflexões e expressões artísticas. O encontro será encerrado com um cortejo de frevo, integrando a cultura popular pernambucana ao evento.

Vigília pela Terra

A Vigília pela Terra é uma articulação nacional que une fé, espiritualidades e ação por justiça climática. Desde abril, a mobilização passou por diferentes regiões do Brasil, tendo início durante o ato de abertura no Acampamento da Terra Livre (ATL), em Brasília.

Em maio, o evento seguiu para Porto Alegre, um ano após as tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul. A vigília também foi realizada no Rio de Janeiro, no mês de agosto, e teve sequência em Manaus e Natal, em setembro.

O encontro no Recife antecede a última Vigília pela Terra, que será realizada durante a COP30, em Belém, no dia 13 de novembro.

Em junho de 1992, o ISER realizou a Vigília Inter-religiosa ‘Um Novo Dia para a Terra’, em defesa do meio ambiente. O encontro foi realizado no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92).

Durante 12 horas, cerca de 30 mil pessoas e 300 lideranças religiosas se reuniram e realizaram celebrações de 25 tradições religiosas e espirituais diferentes.

A mobilização deu origem ao Movimento Inter-Religioso (MIR-RJ) e resultou no documentário ‘Uma Noite Pela Terra’, disponível no canal do Youtube do ISER.

Agora, as Vigílias pela Terra reúnem centenas de pessoas em todas as regiões do Brasil, levando as pautas ambientais climáticas que serão tratados na COP30 para os territórios brasileiros.

O diretor-adjunto do ISER, Clemir Fernandes, entende ser fundamental que as religiões façam parte do enfrentamento à crise climática a partir de suas próprias práticas de fé.

“Em 1992, a vigília foi um diferencial político e espiritual na luta ambiental. Mais de três décadas depois, as religiões e tradições espirituais podem aportar um despertamento ético fundamental para que tomadores de decisão sejam ousados e eficazes no cumprimento de metas para interromper a curva ascendente da grave crise climática atual”, reforça.

Para a coordenadora de Meio Ambiente e Religião do ISER Isabel Pereira, a COP30 vem sendo considerada um marco mundial fundamental para o enfrentamento da crescente crise climática.

“Apesar das limitações dos avanços por meio das negociações durante a conferência, temos a oportunidade de fazer o tema chegar a mais pessoas. A população precisa estar convencida da necessidade de enfrentar esta crise e do potencial transformador que sua mobilização pode causar neste cenário, especialmente considerando seus territórios e agendas locais”, pondera.

COP30

Em 2025, a 30ª edição da COP do Clima será realizada pela primeira vez no Brasil, em Belém do Pará, na Amazônia brasileira.

A conferência reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações que combatam as mudanças climáticas, proponham políticas públicas de justiça climática, apresentem inovações tecnológicas e de financiamento para adaptação e mitigação dessa crise e mais.

