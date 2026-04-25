A- A+

Hungria Viktor Orbán renuncia a cargo no Parlamento húngaro "Neste momento, não sou necessário no Parlamento, mas sim na reorganização do campo nacionalista", enfatizou o primeiro-ministro

O primeiro-ministro húngaro em fim de mandato, Viktor Orbán, anunciou neste sábado (25) que renunciará ao seu mandato como deputado após sua coalizão ter sofrido uma derrota eleitoral contundente depois de 16 anos no poder.

Orbán perdeu em 12 de abril para o conservador pró-europeu Peter Magyar, cujo partido conquistou a maioria de dois terços no Parlamento.

Aos 62 anos, o nacionalista, que é membro do Parlamento húngaro desde a democratização do país em 1990, pediu na semana passada uma “reforma completa” do seu partido, o Fidesz.

“Como o assento que conquistei como candidato principal da plataforma Fidesz KNDP é, na verdade, um assento parlamentar do Fidesz, decidi devolvê-lo”, declarou o líder nacionalista em um vídeo publicado no Facebook.

“Neste momento, não sou necessário no Parlamento, mas sim na reorganização do campo nacionalista”, enfatizou.

Peter Magyar, que venceu as eleições com a promessa de uma "mudança de regime", acusou Orbán de covardia.

"O 'bravo' lutador de rua é incapaz de uma coisa: assumir suas responsabilidades... Com um chefão da máfia [no comando], não pode haver oposição democrática", declarou Magyar no Facebook.

O novo Parlamento húngaro tomará posse em 9 de maio, quando os novos deputados prestarão juramento.

O Parlamento tem 199 cadeiras, das quais o partido Tisza, de Magyar, eleito 141; o Fidesz-KDNP, de Orbán, 52; e o partido de extrema direita Nossa Pátria, seis.

Veja também