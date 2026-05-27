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Manhã especial

Vila da Fonte promove aula gratuita de dança com ritmos juninos e bem-estar para pessoas 60+

A ação ocorre neste sábado (30), a partir das 10h, no residencial sênior; inscrições podem ser feitas por WhatsApp

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Vila da Fonte oferece espaço para aula gratuita neste sábado (30)Vila da Fonte oferece espaço para aula gratuita neste sábado (30) - Foto: Armando Artoni/ Caderno 1

O Vila da Fonte prepara uma aula gratuita de dança com ritmos juninos, neste sábado (30), a partir das 10h, no residencial sênior, localizado na Praça de Casa Forte, Zona Norte do Recife. 

O objetivo é promover uma manhã dedicada ao bem-estar e à socialização de pessoas 60+. As inscrições podem ser feitos pelo WhatsApp através do número (81) 3771-5944.

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A atividade no espaço será conduzida pela professora Anna Miranda e tem como proposta estimular corpo e mente por meio da música e da dança, fortalecendo vínculos sociais e incentivando hábitos saudáveis na maturidade.

De acordo com o gestor do Vila da Fonte, Ricardo da Fonte, essas iniciativas contribuem para uma melhor qualidade de vida. 

"Queremos proporcionar momentos de alegria e integração ao público 60+, valorizando a cultura nordestina e as conexões humanas", afirmou.

Serviço:
Aula de dança com ritmos juninos para pessoas 60+
Quando: sábado, 30 de maio, às 10h
Onde: Vila da Fonte – Praça de Casa Forte, 525
Entrada gratuita – inscrições pelo WhatsApp (81) 3771-5944

Com informações de assessoria 

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