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qualidade de vida Vila da Fonte promove oficina de dança para pessoas com 60+ durante o mês de julho Prática é reconhecida por contribuir para o equilíbrio, a coordenação motora, a mobilidade e o condicionamento físico

Movimento, música e convivência seguem fazendo parte da programação do Vila da Fonte, residencial localizado na Praça de Casa Forte, no Recife. Ao longo do mês de julho, o espaço realiza uma série de aulas de dança popular adaptada, conduzidas pela professora Anna Miranda e voltadas especialmente para pessoas com 60+.

As atividades acontecem todas as quartas-feiras do mês e foram desenvolvidas para estimular a prática de exercícios físicos de forma leve, acolhedora e adaptada às necessidades do público da terceira idade.

A dança é reconhecida por contribuir para o equilíbrio, a coordenação motora, a mobilidade e o condicionamento físico, além de favorecer a autoestima, a socialização e a qualidade de vida, promovendo um envelhecimento mais ativo e saudável.

"Queremos proporcionar momentos de bem-estar e integração para o público 60+, incentivando um estilo de vida mais ativo. A dança é uma ferramenta poderosa para estimular o corpo, a mente e as relações sociais, sempre em um ambiente acolhedor, seguro e preparado para receber cada participante", destaca o gestor do Vila da Fonte, Ricardo da Fonte.

As vagas para as próximas aulas são limitadas. As inscrições e outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (81) 3771-5944.

Vila da Fonte

O Vila da Fonte é um residencial sênior projetado para transformar o dia a dia de pessoas 60+ em uma experiência completa de convivência, acolhimento e bem-estar, oferecendo estrutura voltada à qualidade de vida e à socialização dos moradores e visitantes.

Serviço

Próximas datas: 8, 15, 22 e 29 de julho (quartas-feiras)

Horário: Das 16h às 17h

Local: Vila da Fonte – Praça de Casa Forte, 525, Casa Forte, Recife

Inscrições e informações: Exclusivamente pelo WhatsApp (81) 3771-5944.

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