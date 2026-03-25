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Notícias Vila da Fonte realiza evento gratuito com foco em bem-estar no Recife A Vila da Fonte é um residencial sênior projetado para transformar o dia a dia de pessoas 60+

A Vila da Fonte, localizada na Zona Norte do Recife, promove na próxima quinta-feira (26) um evento com foco em bem-estar, qualidade de vida e experiências que estimulam o corpo e a mente. A programação gratuita será realizada ao longo do dia, com opções de participação em dois turnos: pela manhã, das 9h às 11h, e à tarde, das 15h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas previamente por meio de contato via WhatsApp (81) 3771-5944.

Entre as atividades previstas estão oficinas de meditação e relaxamento, além de práticas voltadas à alimentação saudável e ao desenvolvimento pessoal. No período da tarde, o público poderá participar de dinâmicas de movimento corporal e atividades de estímulo mental, proporcionando uma experiência completa de conexão e bem-estar.

“A proposta é proporcionar momentos de prazer, conexão e vitalidade, despertando sensações que fazem as pessoas se sentirem mais presentes e vivas, em um ambiente inspirador ao longo do mês”, Ricardo da Fonte, gestor da Vila Fonte.

A Vila da Fonte é um residencial sênior projetado para transformar o dia a dia de pessoas 60+ em uma experiência completa de convivência, atividades e bem-estar.









Serviço

Evento “Vila Delas”

Onde: Vila da Fonte – Praça de Casa Forte, 525

Entrada gratuita – inscrições pelo WhatsApp (81) 3771-5944

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