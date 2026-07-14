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Tamandaré Vila Padre Arlindo celebra, entre 17 e 19 de julho, o Dia da Solidariedade; confira serviços Programação une cidadania, saúde, esporte, oferecendo atividades gratuitas para a população, concentradas no Instituto Padre Arlindo

A Vila Padre Arlindo, um dos principais polos de turismo, lazer e gastronomia de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, realizará, entre 17 e 19 de julho, o Dia da Solidariedade. O evento vai oferecer serviços gratuitos para a população no Instituto Padre Arlindo, na mesma cidade.





Serviços

A programação dos dois primeiros dias inclui consultas médicas em diversas especialidades, exames de saúde, emissão da segunda via do RG, atendimento da Defensoria Pública, orientação jurídica, casamentos em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), além de serviços do DETRAN-PE, por meio dos programas Alerta Celular e Alerta Bike.

Também serão oferecidos diversos atendimentos gratuitos de beleza e bem-estar, como cortes de cabelo masculino e feminino, maquiagem em parceria com a empresa de cosméticos Avon, procedimentos estéticos, massoterapia e um espaço kids para as crianças. A programação contempla ainda distribuição de cestas básicas e ação de castração de animais.

O encerramento da programação acontece no dia 19 de julho, data do aniversário do Padre Arlindo. Para marcar a ocasião, foi criada a ação "Tamandaré em Movimento com Padre Arlindo", que convida moradores e turistas a praticarem atividades físicas.

A concentração será às 5h30, no Forte de Santo Inácio de Loyola, de onde sairão a caminhada, a corrida e o passeio ciclístico. Para participar, basta realizar a inscrição mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Instituto Padre Arlindo.

"Falar da Vila me emociona muito, pois não é só um projeto voltado para fins financeiros. Ele é um projeto de propósito, que envolve o social, destinando percentual de nossas vendas para o Instituto Padre Arlindo. Unimos desde o lazer à alta gastronomia, com franquias de renome presentes no local. Para mim é motivo de muita felicidade participar de um projeto tão importante para o destino como um todo, como também por ajudar tantas famílias de Tamandaré. A Vila passou a ser referência para todo o Litoral Sul e mudou até para a forma como grandes empresas hoje olham para o destino", destacou Marcelo Alves, sócio da Vila ao lado dos empresários Adiel Correia e de Gabriel Knapp.

“Consigo olhar Tamandaré antes e depois dessa jornada. O destino vem crescendo e esse projeto, que ontem foi um sonho, trouxe uma transformação significativa para o destino. Estar ao lado do Padre é ainda mais especial. Ultrapassamos barreiras e hoje estamos impactando diretamente a vida das pessoas em Tamandaré”, completou Adiel.

Estrutura

Instalada em uma área de 4,5 hectares, a Vila reúne cerca de 30 operações comerciais, entre restaurantes, cafeterias, hamburguerias, pizzarias, bares, empórios, lojas de artesanato, moda, moda praia, maquiagem e outros segmentos, além de atrações de lazer como cinema 8D e pedalinhos aquáticos. Durante a alta temporada, a Vila chega a receber quase 10 mil visitantes por dia. São 300 empregos diretos e quase 500 indiretos.

A Vila destina 10% do faturamento de todas as operações instaladas no espaço ao Instituto Padre Arlindo, responsável por ações permanentes de assistência e acolhimento à população. O local também recebe celebrações religiosas semanais conduzidas pelo próprio sacerdote.

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