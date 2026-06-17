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FESTA Vila São João Gomes: 744 agentes vão fazer segurança do evento, no Bairro do Recife SDS repassou detalhes à imprensa em entrevista coletiva

O evento "Vila São João Gomes", que começa às 15h desta quarta-feira (17) e vai até à meia-noite, vai contar com um efetivo de 744 agentes públicos que vão trabalhar para reforçar a segurança da população que vai à Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, centro da cidade.

Detalhes sobre a operação foram repassados à imprensa em entrevista coletiva realizada no auditório da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, em Santo Amaro, também na área central.

A Polícia Militar de Pernambuco terá, em média, 700 agentes à disposição do evento para atuação preventiva e ostensiva durante todo o evento. Os policiais vão trabalhar nas modalidades a pé, motorizada e montada. Eles vão estar presentes nas pontes de acesso, entorno e área interna do evento.

Outras corporações

Os outros 44 servidores estarão distribuídos em operação com drones do Grupamento Tático Aéreo, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Polícia Civil.

A Polícia Civil de Pernambuco vai realizar reforço na Delegacia da Avenida Rio Branco e Central de Plantões da Capital. A corporação visa garantir rapidez no registro de ocorrências e adoção das medidas de Polícia Judiciária. As equipes estarão à disposição da população durante toda a festividade.

Já a Polícia Científica garante a ativação de todos os plantões da capital. Por parte da corporação, peritos, médicos legistas e assistentes estarão prontos para atuação imediata.

Corpo de Bombeiros

A Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) do Corpo de Bombeiros irá atender o evento com uma ambulância de resgate e uma viatura de combate a incêndio no local.

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