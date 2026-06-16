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RECIFE Vila São João Gomes: veja esquema de trânsito e segurança para o Bairro do Recife, nesta quarta (17) Trânsito começa a ser interditado por volta das 15h

O esquema de trânsito para a realização da "Vila São João Gomes" foi divulgado nesta terça-feira (16) pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). A festa ocorre na tarde desta quarta-feira (17), na Avenida Alfredo Lisboa, no centro da capital pernambucana, mas por volta das 15h passam a valer as alterações feitas pelo órgão.

Cerca de 30 agentes da CTTU, sendo 18 agentes de trânsito e 12 orientadores, estarão a postos para auxiliar condutores e pedestres que trafegam pela região. Os bloqueios serão feitos em locais estratégicos para a realização do evento, que acontece na avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife.

Ao redor do palco, será montada uma grande passarela para diversas manifestações culturais, como festas populares, gastronomia, artesanato, música, entre outras.

Bloqueio de trânsito

A principal interdição ocorrerá na Ponte Giratória, além de bloqueios nas avenidas Marquês de Olinda, Barbosa Lima, Praça do Arsenal da Marinha, Rua Vital de Oliveira e Travessa Tiradentes, vias que acesso à Avenida Alfredo Lisboa.

Segundo a CTTU, a previsão é de que o evento termine por volta da 1h, quando os bloqueios começam a ser desfeitos, e o tráfego volta ao normal.

Bloqueios passam a valer a partir das 15h desta quarta (17) | Imagem: CTTU/Divulgação

Táxis e aplicativos

Contudo, a recomendação é que o público reduza a circulação de veículos particulares naquela região, utilizando, assim, o transporte público, caronas compartilhadas, táxis ou carros de aplicativo. Estes dois últimos poderão utilizar uma área exclusiva localizada no Cais do Apolo, perto da Cesar School.

Operação de segurança da PMPE

A Polícia Militar de Pernambuco vai executar, durante o evento, a Operação Vila de São João Gomes, no Terminal Marítimo do Recife, localizado no Bairro do Recife. O objetivo é intensificar a presença ostensiva do policiamento no local.

Trabalharão na operação os agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e do 16º BPM, que empregarão efetivo nas modalidades a pé, motorizada (viaturas de quatro e duas rodas) e montada (a cavalo). Esse policiamento será distribuído nas pontes de acesso ao bairro, nas vias do entorno e na área interna do evento, através de patrulhas fixas e móveis.

Vila São João Gomes

O projeto que percorreu diversos países retorna ao Recife para o encerramento da edição. O show por aqui promete ser histórico, oferecendo ao público uma imersão completa na pura tradição das cidades juninas, com personagens e manifestações que fazem parte da festa que é uma das maiores expressões da identidade local.

A vila deve integrar diversas áreas do bairro como o Terminal Marítimo, Avenida Alfredo Lisboa, Praça do Pilar, Torre Malakoff e Cais do Sertão.

O Terminal Marítimo será o palco dos grandes shows da agenda, onde João Gomes realiza uma apresentação especial do repertório do projeto Pé de Serrita. A programação musical contará ainda com shows de Mestrinho e da Escola Oito Baixos de Caruaru.

A programação seguirá ao longo da Avenida Alfredo Lisboa, onde o público poderá acompanhar desfiles das quadrilhas juninas Raio de Sol e Amigos Furacão, e apresentação do grupo bacamarteiro Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo.

Já a Torre Malakoff receberá apresentações da Banda de Pífanos Zabumba, do mestre Chimba, João do Pife e da Banda Dois Irmãos.

Localizada na lateral dos estacionamentos do Cais do Sertão, a Vila dos Patrocinadores contará com ativações de marcas, brindes, feiras de artesanato e gastronomia. A experiência também irá contar com uma área dedicada ao público infantil, na Praça do Pilar.

Ingressos

O acesso ao show será gratuito, mediante retirada antecipada de ingresso na Ingresse. A Vila São João Gomes contará com as modalidades de ingresso solidário (através da doação de 2kg de alimentos) ou a opção de ingresso acompanhado do copo oficial, com valor de R$ 30.

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