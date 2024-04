Vinagre de maçã: quando a bebida pode realmente beneficiar a saúde? Especialistas respondem

A- A+

O vinagre de maçã, que ficou famoso por famosas como Kim Kardashian, Victoria Beckham e Jennifer Aniston o atribuírem benefícios milagrosos, é produzido por fermentação, na qual leveduras e bactérias convertem carboidratos primeiro em álcool e depois em ácido acético. Este processo que dá ao líquido seu sabor e odor pungentes.

Na plataforma de vídeo TikTok, um homem mistura uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo de água, bebe e come duas fatias de pizza. Em seguida, mede o seu nível de açúcar no sangue.

“Estes são os melhores resultados de todos”, diz ele, enquanto mostra um gráfico que indica um aumento muito menor no açúcar no sangue em comparação quando comeu uma pizza sem o vinagre.

Em outras postagens, outros usuários do TikTok elogiam a capacidade do vinagre de maçã de ajudá-los a perder peso, acalmar o estômago e, nos casos em que é aplicado como tônico, afirmam que ele ajuda a eliminar a acne e tratar eczemas (um tipo de inflamação da pele).

— O vinagre de maçã tem sido usado como remédio caseiro para curar feridas, melhorar tosses e aliviar dores de estômago há milhares de anos. Mas embora vários dos supostos benefícios do consumo de vinagre de maçã tenham respaldo científico, muitos outros ainda não foram totalmente estudados — explica Carol Johnston, professora de nutrição da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos.

Chris Damman, professor associado de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Medicina de Washington, nos EUA, pondera que não há evidências de que esses vinagres de cidra de maçã ‘crus’ sejam mais saudáveis do que os normais.

— Nas redes sociais, muitos recomendam frequentemente a utilização de versões não pasteurizadas e não filtradas, que contêm bactérias e hidratos de carbono difíceis de serem digeridos — o especialista esclarece.

O que diz a ciência sobre o líquido?

No início dos anos 2000, Johnston, que vinha estudando como certas dietas poderiam ajudar a controlar o diabetes tipo 2, se deparou com um estudo de 1988 mostrando que o ácido acético poderia reduzir os picos de açúcar no sangue em ratos após receberem uma solução de amido.

Ela ficou intrigada e decidiu testar a ideia em pessoas com diabetes tipo 2 e resistência à insulina. Desde então, a professora da Universidade Estadual do Arizona e outros pesquisadores descobriram em estudos menores que beber de uma a duas colheres de sopa de cidra de maçã ou outros tipos de vinagre misturados com água, pouco antes de refeições ricas em carboidratos, causava picos de açúcar no sangue.

Outros estudos também sugerem que o vinagre pode retardar o movimento dos alimentos no trato digestivo e interferir com certas enzimas que decompõem os carboidratos em açúcares simples, resultando em picos mais baixos de açúcar na corrente sanguínea.

— No entanto, são necessárias mais pesquisas para mostrar que o vinagre de maçã é seguro e benéfico para uso a longo prazo — afirma Paul Gill, pesquisador da Universidade Monash, na Austrália.

Perda de peso

Vários pequenos estudos em adultos com sobrepeso ou obesos encontraram associações entre vinagre de maçã e perda de peso. Em um estudo de 2009 com 155 adultos no Japão, os pesquisadores descobriram que aqueles que beberam duas colheres de sopa de vinagre de maçã em água todos os dias durante três meses perderam cerca de 2 quilos. E em um realizado em 2024 com 120 pessoas entre 12 e 25 anos no Líbano, constatou-se que quem tomou uma colher de sopa de vinagre de maçã com água todas as manhãs durante três meses perdeu em média 6,8 quilos.

O único estudo que acompanhou os participantes depois que eles pararam de tomar vinagre de maçã descobriu que, em média, eles recuperaram a maior parte do peso em um mês. Embora muitas outras análises feitas em grupos semelhantes de pessoas não tenham encontrado nenhuma ligação com a perda de peso.

— Se o vinagre realmente ajuda as pessoas a perder peso, também pode retardar a digestão e fazer você se sentir saciado por mais tempo — pondera Beth Czerwony, nutricionista da Cleveland Clinic, em Ohio.

No entanto, dada a falta de dados sólidos e o curto prazo dos estudos, a especialista afirma não recomendar que seus pacientes usem vinagre de maçã para perder peso.

A pesquisa em animais também mostrou que o ácido acético pode reduzir o acúmulo de gordura em certos tecidos e ajudar a aumentar a secreção de hormônios que sinalizam a saciedade. Portanto, de acordo com Damman, embora as evidências em humanos sejam conflitantes, é possível que o vinagre possa ajudar na perda de peso.

Saúde intestinal

Tamara Duker Freuman, nutricionista de Nova Iorque especializada em problemas digestivos, disse que muitos de seus pacientes relatam que beber vinagre de maçã antes ou depois das refeições ajuda a reduzir os sintomas de refluxo ácido.

— Eu acredito neles. Mas centenas de outros pacientes com refluxo disseram que o vinagre piorou os sintomas — constata a profissional.

Nesse sentido, Nitin K. Ahuja, gastroenterologista da Penn Medicine (Sistema de Saúde da Universidade da Pensilvânia) acendeu um alerta para o hábito de utilizar vinagre para tratar o refluxo, condição comumente causada pelo escape do ácido estomacal para o esôfago, justificando que o ácido do vinagre faz com que o estômago fique menos acidificado.

— Contudo, não existem dados que sustentem esta teoria e do ponto de vista mecânico, não faz sentido adicionar ácido ao estômago para ajudar a controlá-lo — constata.

Estudos realizados em placas de Petri (um recipiente transparente utilizado em laboratório) sugerem que o vinagre de maçã pode matar certos micróbios e potencialmente criar alterações no microbiota intestinal que podem reduzir o inchaço. Porém, ainda não foram realizados estudos em humanos sobre o tema.

Melhora nos sintomas de problemas da pele

Como aponta a dermatologista Lydia Luu, da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, a aplicação de vinagre de maçã diluído na pele tem sido usada há muito tempo como remédio caseiro para eczema. E depois de vários pacientes perguntarem sobre esse tratamento, ela e seus colegas decidiram experimentá-lo.

Em seu estudo de 2019, 22 participantes, metade dos quais tinha eczema, foram convidados a mergulhar um braço em água da torneira e o outro em vinagre de maçã diluído durante dez minutos por dia durante duas semanas. Posteriormente, não houve diferenças entre a pele dos participantes em termos de pH, micróbios ou capacidade de reter umidade, que são frequentemente alterados no eczema.

Nesse sentido, 16 dos participantes do estudo relataram sintomas como queimação ou coceira leve, principalmente no braço tratado com vinagre; um apresentou prurido intenso, queimação moderada e pequena ferida; outro, uma erupção cutânea elevada.

— O vinagre de maçã infelizmente não é muito útil para o eczema e ainda pode piorar os sintomas — conclui a especialista em pele.

Alguns dos pacientes de Luu acreditam que o vinagre de maçã é útil na remoção de verrugas, e o TikTok está repleto de vídeos sugerindo tal tratamento para tratar acne ou manchas escuras, bem como remover marcas na pele.

— A verdade é que não existem estudos suficientes sobre o assunto e a realidade é que o vinagre de maçã pode causar queimaduras químicas e cicatrizes na pele — esclareceu a pesquisadora.

É seguro experimentar?

O consumo de vinagre de maçã, mesmo diluído, pode interagir diretamente com certos medicamentos, incluindo alguns para diabetes e coração, bem como diuréticos.



— Esta bebida também pode reduzir o nível de potássio no sangue, o que pode causar um problema para quem já tem níveis baixos, por isso, é melhor consultar um profissional antes de consumi-lo. O mesmo conselho se aplica ao uso de vinagre de maçã na pele, um médico de atenção primária ou dermatologista pode recomendar tratamentos mais seguros e eficazes — ressaltou Czerwony, especialista em nutrição.

Uma abordagem mais segura e saborosa, como sugerem os especialistas, é utilizar vinagre de maçã na culinária. É possível misturá-lo, por exemplo, com um vinagrete ou no arroz para sushi.

