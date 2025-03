A- A+

SAÚDE Vinho tinto é uma opção mais saudável do que o branco? O maior estudo sobre o assunto concluiu que o vinho tinto não oferece proteção especial contra o câncer apesar de conter mais resveratrol

O vinho tinto é frequentemente considerado uma escolha mais saudável que o vinho branco devido ao seu alto teor de resveratrol — um antioxidante com propriedades anti-inflamatórias. No entanto, no que diz respeito ao risco de câncer, a realidade não é bem assim.

Pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown, nos Estados Unidos, decidiram analisar se o vinho tinto oferece alguma proteção contra o câncer em comparação com o vinho branco. Eles analisaram 42 estudos observacionais envolvendo quase 96 mil participantes.

Os resultados, publicados na revista científica Nutrients não mostraram nenhuma evidência clara de que o vinho tinto reduz o risco de câncer. O estudo também não encontrou nenhum aumento geral no risco de câncer pelo consumo de vinho, independentemente do tipo.





"Nossa análise incluiu tantos estudos epidemiológicos publicados quanto possível que exploraram separadamente a relação entre o consumo de vinho tinto e branco e o risco de câncer", diz Eunyoung Cho, professora associada de epidemiologia e dermatologia na Brown e um das autoras do estudo, em comunicado. "Os resultados não revelaram nenhuma diferença significativa no risco de câncer entre vinho tinto e branco em geral. No entanto, observamos uma distinção quando se tratava de risco de câncer de pele. Especificamente, o consumo de vinho branco, mas não de vinho tinto, foi associado a um risco aumentado de câncer de pele.", completa.

Na verdade, os pesquisadores calcularam um risco 22% maior de câncer de pele associado ao vinho branco em comparação ao vinho tinto. As razões para isso permanecem obscuras. Os pesquisadores sugerem que o consumo pesado de vinho pode estar correlacionado a comportamentos de alto risco, como bronzeamento artificial e uso inadequado de protetor solar. No entanto, não está claro por que o vinho branco, em particular, é o culpado.

O estudo também encontrou uma associação mais forte entre a ingestão de vinho branco e o aumento do risco geral de câncer entre as mulheres. Essa descoberta justifica investigações adicionais sobre possíveis mecanismos subjacentes.

A meta-análise feita pela equipe é o primeiro estudo desse tipo e desafia a crença de que o vinho tinto é mais saudável do que o branco. Também aponta para a necessidade de mais estudos sobre a associação entre o consumo de vinho branco e o risco de câncer, principalmente em mulheres.

O álcool — especificamente, o etanol em bebidas alcoólicas — metaboliza-se em compostos que danificam o DNA e as proteínas, contribuindo para o risco de câncer. Em 2020, o consumo excessivo de álcool foi associado a mais de 740 mil casos de câncer em todo o mundo, respondendo por 4,1% de todos os casos.

