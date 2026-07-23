Qui, 23 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Famosos

Vini Jr.: entenda o que é 'Xerf', procedimento feito por jogador em mudança no rosto

Outras celebridades já realizaram o tratamento, como Priyanka Chopra e Kim Kardashian

Reportar Erro
Vini Jr. antes e depois do procedimento "Xerf"Vini Jr. antes e depois do procedimento "Xerf" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A mudança no rosto do jogador de futebol Vini Jr. se tornou um dos tópicos mais comentados da última semana. Como mostram imagens publicadas por uma clínica de estética, o atacante realizou o procedimento "Xerf" junto à influenciadora Virginia Fonseca.

Outras celebridades já realizaram o tratamento, como Priyanka Chopra e Kim Kardashian.

O que é o 'Xerf'?

Criado na Coreia do Sul, o "Xerf" é um tratamento que utiliza radiofrequência monopolar multifrequência aplicado diretamente na pele, o que significa que ele consegue atingir muitas camadas. À medida que essa energia atravessa o tecido, a resistência natural da pele a converte em calor. É possível sentir isso como um aquecimento que aumenta a cada pulso e depois diminui.

Leia também

• Vini Jr. e Terry Crews se encontram no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas' viralizar

• Dengue, chikungunya: Saúde alerta sobre possível aumento de infecções no país devido ao El Niño

• O novo luxo da Geração Z: economizar no básico para investir em saúde e bem-estar

As principais funções dele é reduzir a flacidez, aumentar a firmeza da pele e promover a produção de colágeno. As áreas mais comuns de aplicação incluem as bochechas, a parte inferior do rosto, a linha da mandíbula, a região abaixo do queixo e o pescoço. Uma sessão geralmente dura entre trinta minutos e uma hora, dependendo da área tratada, embora isso varie de paciente para paciente.

Cuidados na alimentação: Armazenar alimentos quentes em recipientes de plástico ou Tupperware faz com que estraguem mais rápido?

As contraindicações são para pessoas com dispositivos eletrônicos implantados, infecções ativas ou gestantes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter