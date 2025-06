A- A+

ATENTADO Vinte combatentes antijihadistas morrem em atentado suicida na Nigéria Explosão ocorreu em mercado no estado de Borno

Pelo menos 20 combatentes antijihadistas foram mortos em um ataque suicida no nordeste da Nigéria, atribuído ao grupo jihadista Boko Haram, disseram à AFP um chefe da milícia e vários moradores neste sábado(21).

O norte deste país da África Ocidental é abalado há mais de 15 anos por uma insurgência jihadista que deixou mais de 40.000 mortos e dois milhões de deslocados, segundo a ONU.

Nos últimos anos, o conflito se espalhou para áreas vizinhas do Níger, Camarões e Chade.

"Perdemos 20 pessoas no ataque suicida ocorrido ontem (sexta-feira) às 21h15 (17h15 em Brasília), quando nossos membros estavam perto do mercado", disse Tijani Ahmed, chefe da milícia antiterrorista no distrito de Konduga, estado de Borno.

Uma mulher-bomba detonou os explosivos que carregava em seu corpo perto dos milicianos, acrescentaram as fontes.

O porta-voz da polícia estadual de Borno, Nahum Daso, disse que o número de mortos pode aumentar.

Um enterro coletivo foi realizado neste sábado, confirmou um jornalista da AFP.

