Vinte detidos em operação internacional contra pornografia infantil

Uma operação policial internacional contra sites de pornografia infantil, liderada pela polícia espanhola, resultou na detenção de 20 pessoas em 12 países, incluindo sete latino-americanos, anunciou a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) neste sábado.

Durante a operação, iniciada no final de 2024, “agentes especializados realizaram patrulhas online e identificaram grupos de mensagens instantâneas dedicados à troca de imagens de exploração sexual infantil”, explicou a Interpol.

“As autoridades espanholas prenderam sete suspeitos, incluindo um profissional de saúde, acusado de ter comprado imagens explícitas de menores do leste da Europa, e um professor, por posse e distribuição de material de pornografia infantil em diversas plataformas online”, acrescentou a organização policial.

Na América Latina, 10 pessoas foram detidas, incluindo três em El Salvador e um professor no Panamá. “Os outros suspeitos foram detidos em outros locais da Europa e nos Estados Unidos”, indicou o comunicado.

Durante as operações, as autoridades apreenderam computadores, telefones celulares, tablets e dispositivos de armazenamento digital.

Além das 20 detenções, “foram identificados outros 68 suspeitos e estão sendo conduzidos investigações adicionais em todo o mundo”, acrescentou a Interpol.

As informações obtidas foram compartilhadas com as autoridades de 28 países das Américas, Europa, Ásia e Oceania.

