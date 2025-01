Vinte e duas pessoas são diagnosticadas com lesões nos olhos provocadas por pomadas de cabelo

A- A+

Vinte e duas pessoas foram diagnosticadas com queimaduras oculares provocadas por pomadas de cabelo durante o mês de janeiro, após darem entrada na unidade de urgência da Fundação Altino Ventura (FAV), localizada no bairro da Boa Vista.

De acordo com a FAV, os pacientes buscaram atendimento de emergência durante os dias 1° e 30 de janeiro deste ano.

A Fundação alertou que, durante o uso do produto - geralmente utilizado no período de carnaval para realizar penteados e tranças-, as pomadas podem escorrer para os olhos devido ao calor, suor ou contato com a água.

Entre os sintomas causados estão irritação severa nos olhos, dor intensa, visão embaçada e até lesões na córnea.

Em 2023, mais de 250 pacientes deram entrada em emergências devido à lesões causadas pelos produtos. No mesmo ano, a Anvisa divulgou a lista de pomadas autorizadas para o uso.

O Ministério da Saúde recomenda, em caso de contato acidental, lavar os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos.

Com a proximidade do Carnaval, a FAV destacou os principais cuidados durante o uso das pomadas.

As indicações incluem evitar o uso excessivo de pomadas e produtos capilares próximos à região dos olhos; uso de óculos de sol ou de proteção para reduzir o risco de contato com substâncias irritantes.

Também foi recomendado, em caso de qualquer incômodo ocular, evitar coçar os olhos e buscar um especialista.

