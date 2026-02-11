Qua, 11 de Fevereiro

quarta11/02/2026
ciclone

Vinte mortos por ciclone em Madagascar

Rajadas de até 250 km/h varreram esta cidade portuária de cerca de 400.000 habitantes, onde outras 15 pessoas continuam desaparecidas e 33 ficaram feridas

Vista geral da cidade de Toamasina, na costa leste de Madagascar, atingida pelo ciclone tropical Gezani em 11 de fevereiro de 2026. Vista geral da cidade de Toamasina, na costa leste de Madagascar, atingida pelo ciclone tropical Gezani em 11 de fevereiro de 2026.  - Foto: Tsiky Sikonina / AFP

Pelo menos 20 pessoas morreram em Madagascar devido à passagem do ciclone Gazani, que atingiu na noite de terça-feira(10) a segunda maior cidade do país, Toamasina, anunciaram nesta quarta-feira (11) as autoridades locais.

"O que aconteceu foi uma catástrofe: quase 75% da cidade de Toamasina foi destruída", disse o coronel Michaël Randrianirina, que assumiu o poder em outubro, a repórteres.

Rajadas de até 250 km/h varreram esta cidade portuária de cerca de 400.000 habitantes, onde outras 15 pessoas continuam desaparecidas e 33 ficaram feridas, segundo o Escritório Nacional de Gestão de Riscos e Catástrofes (BNGRC).

O escritório informou ter registado 20 mortos, muitos devido ao desabamento de suas casas.

Em um vídeo aéreo compartilhado por esse escritório, é possível ver telhados arrancados. As palmeiras da central Avenida da Independência chegaram a dobrar.

“É um caos total, 90% dos telhados das casas voaram, total ou parcialmente”, disse à AFP o responsável regional da ONG Action Against Hunger, Rija Randrianarisoa.

“As estradas estão intransitáveis, por causa das árvores e dos telhados caídos. Os carros não conseguem circular”, acrescentou.

A cidade foi atingida pelo olho do fenômeno.

O centro de observação de ciclones da ilha francesa de Reunião, no Índico, confirmou que Toamasina foi “atingida diretamente pela parte mais intensa” da tempestade.

Gezani atravessará o canal de Moçambique e poderá atingir, a partir da noite de sexta-feira, o sul desse país da África Meridional, já afetado no início do ano por importantes inundações.

