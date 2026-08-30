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Rio de Janeiro Vinte pessoas são resgatadas do mar por bombeiros após ventania na Barra da Tijuca, no Rio Grupo fazia travessia para Ilhas Tijuca e reunia nadadores e praticantes de stand up paddle

Vinte pessoas que faziam uma travessia no mar, nadando ou usando pranchas de stand up paddle, foram resgatadas por bombeiros do 2º Grupamento Marítimo, neste domingo, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.



Formado por 13 homens e sete mulheres, com idades entre 20 e 67 anos, o grupo tinha como destino as ilhas Tijuca, Alfavaca, Pontuda e do Meio. Todos, no entanto, foram atingidos por uma mudança na direção do vento, que os levou para longe da rota prevista.

Quando já estavam a uma boa distância da areia, sendo empurrados pela ventania na direção de São Conrado, um dos participantes da travessia conseguiu acionar os bombeiros por um celular e pediu ajuda pelo número 193. Foram mobilizados nove militares do 2º Grupamento Marítimo. Usando duas motos aquáticas, eles conseguiram resgatar todos os integrantes do grupo. Todos foram levados para a faixa de areia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as 20 pessoas foram avaliadas pelas equipes e estavam em boas condições, sem necessidade de encaminhamento para uma unidade hospitalar.

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Dados do Centro de Operações Rio (COR), da Prefeitura do Rio, revelam que os ventos mais intensos ocorreram pela manhã, justamente no horário em que a travessia era realizada. Na altura do Forte de Copacabana, a velocidade do vento atingiu 54,4 km/h. Na Marambaia, chegou a 43,6 km/h. A mesma intensidade também foi registrada pelo COR na Vila Militar, no período entre as 7h e as 8h.

Já na noite de sábado, houve registro de chuvas em alguns pontos do Rio. No Recreio dos Bandeirantes, moradores chegaram a relatar chuva de granizo por um curto período.

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