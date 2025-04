A- A+

Viola Davis Viola Davis participa de evento no Rio para divulgar novo filme de ação no Prime Video Atriz promove 'G20', que estreia dia 10; Anitta, Regina Casé e Lázaro Ramos estiveram no evento

A atriz vencedora do Oscar Viola Davis, de 59 anos, está no Brasil para divulgar G20, seu novo filme de ação que estreia no Prime Video no próximo dia 10 de abril. A divulgação teve início na sexta-feira (4), com um evento no Morro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro.

Viola estava acompanhada do marido e produtor Julius Tennon e da diretora do longa, a mexicana Patricia Riggen. A recepção contou com a presença de celebridades brasileiras como Anitta, Regina Casé, Lázaro Ramos e Gaby Amarantos.

Nas redes sociais, Anitta compartilhou uma foto com a atriz e elogiou a equipe do filme: “Querida amiga Viola está lançando um novo filme dirigido por uma mulher latina incrível, Patricia, e produzido por seu companheiro Julius. Muito feliz de celebrar o seu talento com você.”

Lázaro Ramos postou um vídeo ao lado da atriz e escreveu, em inglês: “O Brasil te ama e eu também”. Já Gaby Amarantos contou que presenteou Viola com uma imagem de Nossa Senhora “para abençoar seus passos”.

Regina Casé publicou fotos e vídeos com a artista: “Disse a ela que ficava na dúvida se eu gostava mais dela nos filmes ou dando entrevistas. Beijei e abracei muito. Ela disse que adora isso no Brasil: muitos 'hugs' e muitos 'kisses'. Simpaticíssima! Que mulher, minha gente… Viva a Viola Davis”.

No filme, Viola interpreta a presidente dos Estados Unidos, Danielle Sutton. Durante uma reunião do G20, ela se torna alvo de um ataque terrorista e precisa proteger sua família e os líderes mundiais, enfrentando situações de alto risco para salvar vidas.

Veja também