conflito
Violação do espaço aéreo romeno por drones russos é "inaceitável", diz UE
União acusa Moscou de uma "escalada imprudente"
Kaja Kallas classificou, neste domingo (14), como "inaceitável" a incursão de um drone russo no espaço aéreo da Romênia - Foto: Nicolas Tucat/AFP
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, classificou, neste domingo (14), como "inaceitável" a incursão de um drone russo no espaço aéreo da Romênia, acusando Moscou de uma "escalada imprudente".
"A violação do espaço aéreo romeno por drones russos é outra infração inaceitável da soberania de um Estado-membro da UE", escreveu Kallas no X.
"Esta escalada imprudente contínua ameaça a segurança regional. Nós nos solidarizamos com a Romênia. Estou em contato próximo com o governo romeno", adicionou.
