Violência: Caruaru tem cinco homicídios registrados num só dia; vítimas são todas homens

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou nesta terça-feira (30), cinco homicídios em três bairros de Caruaru: Severino Afonso, Centenário e Santa Rosa. Todos foram inscritos pela 14ª Delegacia Seccional da cidade.



O primeiro caso aconteceu no Severino Afonso, quando Jeferson Fernandes, de 29 anos, estava trabalhando num estabelecimento comercial. Duas pessoas invadiram o local em uma moto e provocaram disparos de arma de fogo contra ele, que morreu. O corpo passou por perícia criminal e papiloscópica e foi levado até o Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (IML-PE). Em meio aos tiros, o proprietário do local também foi ferido e acabou levado para uma unidade hospitalar. Seu estado de saúde, no entanto, não foi informado.



No bairro do Centenário, as vítimas foram dois homens de 19 anos, sendo um o autor do crime e outro a vítima. Ruan Gabriel da Silva foi atingido por disparos feitos por Marcos Aurélio da Silva Lira em uma via pública, e morreu no local. Uma perícia criminal foi feita e o corpo dele encaminhado ao IML estadual.

Autor do crime, Marcos Aurélio foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e morreu depois de uma troca de tiros com os agentes. Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos.



Numa comunidade de Santa Rosa, o registro foi de duplo homicídio. Dois homens, um de 19 e um de 22 anos, foram atingidos por tiros de arma de fogo dentro de uma residência. Eles foram identificados como Lucas Kauel e José Luciano da Silva, respectivamente. Os corpos dos dois também passaram pelo processo de perícia criminal e papiloscópica e foram levados ao IML.



A reportagem da Folha de Pernambuco questionou se os crimes estavam interligados, mas não foi respondida. A PCPE disse que quatro investigações foram iniciadas e que “outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno”.

