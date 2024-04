A- A+

MULHER Violência contra a mulher é tema de debate gratuito e aberto ao público Ação acontece nesta quarta-feira (3), a partir das 18h, no auditório do Centro Universitário Tiradentes, na Imbiribeira

Nesta quarta-feira (3), a partir das 18h, o curso de Direito do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), em parceria com o projeto Xegamiga, promove o evento “Elas por Elas”. A ação, que acontece no Auditório da instituição, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, é gratuita e aberta ao público. O objetivo é debater sobre o combate à violência e à Discriminação de Gênero em uma Perspectiva de Cidadania e de Efetivação de Direitos das Mulheres.



Para Daniella Mello, advogada, fundadora do projeto Xegamiga e vice-presidente da Comissão de Cidadania da OAB-PE, o intuito da iniciativa é mostrar que há sororidade no combate, além de evidenciar o trabalho que as mulheres têm realizado na linha de frente.

"Em uma época de tanta polarização, trazemos à unidade o debate de temas pertinentes nesse fechamento do mês de março, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher e combatemos a violência de forma transversal. O intuito é mostrar que há sororidade e esforço de coesão dedicado à pauta e, além disso, o que as mulheres vêm fazendo na linha de frente no enfrentamento à violência" explicou a advogada.

Para compor o debate, a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Dalva Cabral; Glauce Medeiros, da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife; a jornalista Goretti Queiroz e Robeyoncé Lima, advogada e ex-deputada estadual, também participarão da ação. Os interessados em participar podem se inscrever através do link: https://bit.ly/unitelasporelas.

Xegamiga

Criado por um pequeno grupo de mulheres, com o objetivo de ajudar umas às outras, o Xegamiga busca ampliar uma rede de acolhedoras, seja por pessoas ou por empresas, oferecendo acolhimento e apoio jurídico e terapêutico, alé, de cursos. É possível saber mais sobre o projeto no site.

