MÉXICO Violência crescente no México: sete corpos são encontrados com sinais de violência no oeste do país O desaparecimento do grupo de cinco amigos, no dia 11 de agosto, indignou um país habituado à violência criminosa

Corpos de sete pessoas foram encontrados nessa quinta-feira no município de Lagos de Moreno, no oeste do México, a mesma cidade onde o desaparecimento e possível assassinato de cinco jovens em agosto passado chocaram o país.

As autoridades relataram inicialmente a descoberta, por volta do meio-dia, de quatro homens e uma mulher em uma estrada próxima ao município, apresentando "vestígios de violência e ferimentos a bala", segundo comunicado da promotoria de Jalisco, estado onde está localizado Lagos Moreno.

Após ampliar as buscas na área, foram encontrados os corpos de outros dois homens, segundo relatório atualizado do Ministério Público, cujas investigações ainda não identificaram os possíveis agressores nem as circunstâncias do crime.

Lagos de Moreno sofre uma alta incidência de homicídios e desaparecimentos, atribuídos principalmente à presença na área do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), um dos mais violentos e poderosos do México.

O desaparecimento do grupo de cinco amigos, no dia 11 de agosto, indignou um país habituado à violência criminosa, uma vez que imagens do seu cativeiro e tortura foram divulgadas nas redes sociais.

Até o momento não foi possível localizar seus restos mortais, que, segundo as investigações, teriam sido cremados.

O novo crime em Lagos de Moreno ocorre um dia antes de o deputado Jorge Álvarez, candidato à presidência do México pelo partido Movimento Cidadão, de centro-esquerda, iniciar sua campanha eleitoral naquela cidade.

Assassinato em fevereiro

A Procuradoria do Estado informou, também, a prisão de dois indivíduos que poderiam estar relacionados com o assassinato, em 18 de fevereiro, de sete jovens no município de Tlaquepaque, arredores de Guadalajara, capital do estado. Das sete vítimas do massacre, cinco eram adolescentes entre 14 e 15 anos.

Jalisco, um dos estados mais prósperos do México, é palco de intensa atividade criminosa, com numerosos assassinatos e o maior número de pessoas desaparecidas no país.

Para as autoridades, a maior parte dos 449 mil assassinatos e mais de 100 mil desaparecimentos que o país acumulou podem ser atribuída desde que os militares estiveram envolvidos na luta antidrogas aos cartéis do narcotráfico.

