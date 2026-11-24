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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Violência familiar matou cinco mulheres por hora em 2025, afirma ONU Número de mulheres e meninas assassinadas por um parceiro íntimo ou por um integrante da família oscilou entre 45.000 e 51.000 nos últimos anos

Mais de 47.000 mulheres e meninas, ou seja, quase cinco por hora, foram assassinadas por parentes em todo o mundo em 2025, um número que permanece inalterado na comparação com os anos anteriores, segundo um relatório da ONU publicado nesta terça-feira (24).

O número de mulheres e meninas assassinadas por um parceiro íntimo ou por um integrante da família oscilou entre 45.000 e 51.000 nos últimos anos, segundo estimativas da ONU Mulheres e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

Das 78.000 mulheres e meninas que foram vítimas de homicídio doloso no ano passado, quase 60% foram assassinadas por um parceiro íntimo ou por um membro da família, aponta o relatório, publicado antes do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

As mais de 47.000 vítimas representam 129 mulheres e meninas assassinadas por dia. O número foi calculado com base na análise de estatísticas de 122 países e territórios.

Embora as mulheres tenham representado 19% das vítimas de homicídio em todo o mundo em 2025, 60% delas foram assassinadas no âmbito privado.

Por sua vez, 11% das vítimas de homicídio do sexo masculino morreram nas mesmas circunstâncias.

A ONU ressaltou "a urgência de garantir que a prevenção da violência doméstica aborde as relações íntimas, assim como as relações em estruturas familiares mais amplas".

Nenhuma região é completamente segura, mas a África voltou a registrar o maior número de mulheres e meninas assassinadas por parceiros íntimos ou membros da família, com 22.100.

Em seguida aparece a Ásia, com 15.100 vítimas, à frente das Américas, com 7.400, da Europa, com 2.100, e da Oceania, com 300.

O relatório também destacou que, embora as taxas de homicídio tenham diminuído em todo o planeta, as taxas de feminicídio caíram de maneira mais lenta, especialmente nas Américas e na Europa.

Isto sugere, segundo a ONU, "que estes crimes estão profundamente enraizados nas normas sociais e nos estereótipos de gênero". A organização acrescenta que a situação também reflete a existência de obstáculos para acessar o sistema de justiça.

O feminicídio se refere ao assassinato de mulheres e meninas por razões de gênero. Além dos homicídios cometidos por parceiros íntimos ou familiares, o termo também pode incluir assassinatos vinculados ao crime organizado, ao trabalho forçado ou ao tráfico de pessoas.

Os dados sobre feminicídios cometidos fora do âmbito privado, no entanto, continuam muito limitados, aponta o relatório, o que impossibilita medir a dimensão do fenômeno em nível regional ou mundial.

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