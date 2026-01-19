A- A+

CARNAVAL Violência nas prévias: PMPE destaca importância do cumprimento das regras de segurança Coronel da Polícia Militar aponta falhas na organização dos blocos, excesso de ambulantes e descumprimento de normas de segurança como fatores que favorecem tumultos

Após um final de semana de violência nas prévias carnavalescas de Recife e Olinda, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) chamou atenção para a importância do cumprimento das normas de segurança por parte dos organizadores dos eventos que acontecem de forma gratuita e em ambientes abertos.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (19), o Coronel João Barros, Diretor de Planejamento Operacional da PMPE, esclareceu que o efetivo nas ruas durante o sábado (17) e domingo (18) contou com um total de 3.694 policiais militares, que atuaram em caráter extraordinário devido a alta quantidade de eventos que ocorreram na cidade.

“Ao todo, foram 27 grandes eventos e quatro jogos de futebol”, destacou o coronel. Além das adições, o esquadrão de plantão contou ainda com o grupo de policiais que atendem às demandas da população através do 190, realizando policiamento das ruas.

Efetivo nas prévias

Para o CDU Folia, bloco que aconteceu na Várzea, Zona Oeste do Recife, no último domingo (18), em que 20 pessoas envolvidas em brigas foram conduzidas inicialmente à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), a PMPE deslocou 460 policiais, oito viaturas e 14 motocicletas.

O coronel esclareceu que, apesar do reforço do efetivo nas ruas, é preciso ainda que o público geral e os organizadores dos eventos também fiquem atentos às normas de segurança para evitar aglomerações.

“Quando falamos de Carnaval fica claro que essa responsabilidade não é apenas da Polícia Militar de Pernambuco. Em todos os eventos, a atuação da PM esteve presente e foi registrada, sem exceção. No entanto, é fundamental destacar aspectos que dizem respeito à organização do Carnaval, especialmente ao ambiente onde os blocos acontecem. Logo no início de alguns eventos, foi necessário desligar dezenas de paredões irregulares, que não faziam parte da programação oficial. A Polícia Militar precisou intervir para coibir essas situações”.

De acordo com a PMPE, o efetivo empregado neste ano é superior ao do Carnaval passado. A corporação incorporou 2.309 soldados e 148 aspirantes, que estão atuando majoritariamente nos eventos carnavalescos. A estimativa é de um aumento de cerca de 40% no número de policiais empregados nos blocos.

Organização

Ainda de acordo o coronel, as confusões acontecem com mais facilidade quando as multidões ficam difíceis de serem dispersadas. Segundo ele, o trabalho da polícia é espalhar o público após o fim dos desfiles, que tem horário regulamentado para acabar.

“Há moradores que, ao longo do trajeto dos blocos, montam camarotes irregulares com música eletrônica, atraindo aglomerações não previstas no planejamento do desfile. Essas práticas comprometem a organização e a segurança do evento como um todo”, explicou.

Blocos com histórico de violência

Ao comentar sobre blocos realizados em Olinda, o coronel afirmou que alguns eventos das prévias possuem histórico recorrente de violência, inclusive com registros de policiais feridos em anos anteriores. Segundo ele, a PMPE elabora relatórios sobre essas ocorrências e os encaminha ao Ministério Público, solicitando providências.

Barros destacou ainda que a organização do Carnaval no estado é regulamentada por uma portaria da Secretaria de Defesa Social, renovada anualmente. O documento estabelece critérios específicos para blocos que atraem grandes multidões ou que apresentam histórico de conflitos, orientando o reforço do policiamento e outras medidas preventivas.

Ocorrências fora dos blocos

Sobre os casos de pessoas baleadas em Olinda e Recife, o coronel esclareceu que os episódios não ocorreram durante o desfile dos blocos em prévia nas duas cidades.

No caso registrado no bairro do Vasco da Gama, Zona Norte da capital, o evento já havia sido encerrado e não havia mais foliões no local no momento do ocorrido. Situação semelhante foi relatada em outra ocorrência registrada no no bairro do Guadalupe, em Olinda

Segundo ele, as circunstâncias ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil, sem definição de autoria até o momento, mas os indícios apontam para tumultos ocorridos após o encerramento das apresentações.

Veja também