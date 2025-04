A- A+

ONU Violência no Haiti: ONU registra mais de 1.600 assassinatos no primeiro trimestre de 2025 Segundo relatório trimestral da ONU, o número expressivo tem relação com a violência causada por grupos de autodefesa, gangues e membros não organizados da população

A Organização das Nações Unidas anunciou, nesta quarta-feira, que mais de 1.600 pessoas, em sua maioria integrantes de gangues, foram assassinadas no Haiti durante os três primeiros meses de 2025, quando os grupos criminosos intensificaram sua ofensiva territorial. Segundo relatório trimestral da ONU no país, o número expressivo tem relação com a violência causada por grupos de autodefesa, gangues e membros não organizados da população.

O número representa uma queda em relação ao trimestre anterior e aos três primeiros meses de 2024, que juntos somam 4.246 mortos. Mas a intensidade da violência não é necessariamente linear com os números, que varia de acordo com os ataques de gangues e operações policiais.

De acordo com o relatório, “entre janeiro e março de 2025, apesar do alto número de mortos entre suas fileiras (936 indivíduos), as gangues intensificaram seus esforços para expandir o controle territorial dentro e ao redor da área metropolitana de Porto Príncipe”.

Também revelaram que a atuação das quadrilhas "se concentrou particularmente em bairros como Delmas 30 e Carrefour Feuilles, que, se capturados, facilitariam sua passagem para Pétion-Ville, uma das últimas áreas não afetadas pelo controle de gangues" e que abriga embaixadas, bancos e outras instituições. No final de março, lançaram “ataques violentos” contra as cidades de Mirebalais e Saut-d'Eau, para "controlar o acesso à fronteira com a República Dominicana em um trecho de quase 70 quilômetros".

A ONU destacou que "três dinâmicas de violência e abuso se consolidaram" e surgiram claramente em 2024: violência diretamente ligada à atividade de gangues criminosas (responsável por 35% dos mortos e feridos); operações policiais contra gangues e "execuções envolvendo policiais” (56% dos mortos e feridos); e ações violentas de grupos de justiceiros, particularmente o movimento de justiça popular conhecido como Bwa Kalé (9% dos mortos e feridos).

