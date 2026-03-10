Ter, 10 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRAUMAS

Violência psicológica é a forma de abuso mais percebida por ginecologistas, diz pesquisa

Em segundo lugar está a violência sexual, seguida das violências física e patrimonial

Reportar Erro
A violência psicológica é a forma de agressão mais frequentemente percebida no consultório por ginecologistas e obstetrasA violência psicológica é a forma de agressão mais frequentemente percebida no consultório por ginecologistas e obstetras - Foto: Pablo Veral / AFP

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A violência psicológica é a forma de agressão mais frequentemente percebida no consultório por ginecologistas e obstetras, segundo pesquisa realizada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Em segundo lugar está a violência sexual, seguida das violências física e patrimonial, definidas pela Lei Maria da Penha como:

Leia também

• Liana Cirne defende criminalização de conteúdos nas redes que incentivam a violência contra mulheres

• Mulheres se reúnem em ato no centro do Recife pelo fim da violência de gênero

De acordo com o levantamento, 57% dos ginecologistas atendem casos de violência contra a mulher ao menos ocasionalmente e 15% afirmam atender vítimas de violência frequentemente, evidenciando a recorrência do problema na prática clínica - de 2011 a 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizou 2,1 milhões de notificações de violência contra mulheres.

Nem todos os médicos, porém, dizem estar preparados para lidar com essa situação. A maioria dos respondentes declara preparo intermediário para lidar com a violência contra a mulher, e 23% dos profissionais relatam sentir-se pouco ou nada preparados.

A pesquisa mostra ainda que 46% dos profissionais abordam o tema com suas pacientes apenas quando há sinais evidentes; 26,55%, apenas quando a paciente relata espontaneamente; 14,48% realizam abordagem rotineira; e 12,41% raramente ou nunca abordam a violência.

Quanto aos principais desafios enfrentados pelas pacientes nessa esfera, os profissionais destacam a falta de rede de apoio e questões legais ou burocráticas.

A pesquisa foi feita com 290 ginecologistas e obstetras de cinco estados (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí e Rio Grande do Sul) por meio de um questionário com perguntas fechadas e múltipla escolha. A participação era voluntária e anônima. Mais de 72% dos respondentes têm mais de 50 anos e 61% atuam tanto na rede pública quanto na rede privada.

Orientações para os médicos
A partir dos resultados do levantamento, a Febrasgo prevê ações visando reforçar o papel do ginecologista e obstetra como agente essencial na rede de proteção à mulher e combater o cenário de violência.

No âmbito educacional, a entidade informa que produzirá conteúdos, capacitações e orientações para apoiar o profissional no reconhecimento e manejo de situações de violência. Em relação à área científica, ela afirma que irá incorporar o tema a eventos, congressos e discussões técnicas.

Também para orientar os profissionais sobre como conduzir atendimentos de vítimas de violência de forma mais humanizada, acolhedora e responsável, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) lançou nesta segunda-feira, 9, o guia "Boas práticas no atendimento médico às mulheres vítimas de violência".

"O médico precisa usar uma linguagem acolhedora e respeitar o tempo da paciente. Não pode ser uma consulta rápida de pronto-socorro. Ele também tem que entender os limites que ela impuser durante a conversa inicial, além de adotar uma escuta qualificada e acolher a paciente sem julgamentos", diz Flavia Bassanezi, vice-corregedora do Cremesp e coordenadora do guia.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter