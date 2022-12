Violência se estabiliza na Venezuela, com quase 11 mil mortos, aponta ONG

O número de mortes violentas na Venezuela se estabilizou entre 2021 e 2022, quando foram registradas 10.737, aponta um relatório apresentado nesta quinta-feira (29) pela ONG Observatório Venezuelano da Violência (OVV), que serve de referência, diante da falta de estatísticas oficiais.

Foram 344 a menos do que em 2021, que registrou 11.081 pessoas mortas de causa violenta, destaca o estudo, baseado, principalmente, em casos divulgados pela imprensa.

"Não houve grandes variações", ressaltou o diretor do OVV, Roberto Briceño León, na apresentação do relatório, que situa o país caribenho como um dos mais violentos da América Latina, com 26 mortes diárias. "A estimativa que podemos fazer é de que está em segundo lugar, atrás de Honduras, mas isso irá depender dos resultados definitivos daquele país", explicou.