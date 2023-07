"Violentou a minha fé": mais vítimas relatam supostos crimes sexuais de padre Airton Freire

A- A+

Vítimas que acusam o padre Airton Freire de abusos sexuais em retiros espirituais relataram os episódios em depoimentos exibidos pelo programa "Fantástico", da TV Globo, na noite de domingo (23). Após ser preso, o religioso foi internado no último sábado (22) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, e transferido para o Recife, no domingo.

De acordo com as denúncias das vítimas, os crimes aconteciam na casa de taipa em que o padre morava. Ele é o fundador da Fundação Terra, instituição voltada para ações sociais no Interior pernambucano e do Ceará.

"A cena que eu encontrei foi o Airton deitado de bruços, com o lençol de seda. Ele disse: 'minha princesa, é o seguinte: eu passei a noite todinha pregando, rezando, principalmente por você, então eu queria uma massagem'", relatou ao "Fantástico" a personal stylist Sílvia Tavares, primeira pessoa a denunciar o padre Airton Freire.

Era o dia 17 de agosto de 2022 quando Sílvia recebeu um convite para passar na casa do padre, enquanto participava de um retiro espiritual na fazenda Malhada. Ela conta que, no dia seguinte, Jailson Leonardo da Silva, que trabalhava com padre Airton, levou ela ao local após encontrá-la no refeitório.

Na entrevista ao dominical, Sílvia disse que ao perceber que o padre estava nu, pulou da cama. "Para mim, ele era um santo. [...] Padrinho, o que é que está acontecendo?", perguntou ela, aos prantos, ao passo que o sacerdote respondeu: "Não está acontecendo nada".

A personal conta ainda que após pular da cama foi surpreendida por Jailson, que pegou uma faca e ameaçou dizendo que se ela colaborasse, ninguém morreria. Sílvia prossegue o relato afirmando que o padre Airton começou a se masturbar e disse para o funcionário cometer o estupro.

Além de Jailson, outro funcionário está sendo procurado pela polícia. Os inquéritos seguem em segredo de Justiça. A Polícia Civil de Pernambuco criou uma força-tarefa para investigar as denúncias. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) afirmou que cinco inquéritos já foram instaurados contra o padre com base nas denúncias.

"Padre, pelo amor de Deus, padre, se vista, se cubra"

Uma outra vítima, que não quis se identificar, relatou que foi levada para a casa de taipa por outro funcionário. Após tomar banho, o padre pediu uma massagem e apareceu sem roupa.

"Eu digo: 'padre, pelo amor de Deus, padre, se vista, se cubra, padre... Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui?'". O capanga disse o seguinte: 'olha, o que acontecer aqui, vai ficar aqui. Você pode fazer o que você quiser com a gente, que vai ficar aqui'. Aí, o padre começou a se masturbar rindo", relatou.

A mulher contou que conseguiu fugir, mas foi ameaçada: "Cuidado quando passar na frente do canil, que você pode ser estraçalhada". Apesar disso, ela diz que conseguiu ir embora.

"Ele violentou a minha fé de uma forma brutal", disse.

"Só de cueca"

Outro depoimento foi de um homem que também não quis ser identificado. Ele trabalhava com o padre Airton quando foi dopado na casa de taipa. Segundo o relato, pegou uma garrafa de água por volta das 23h, bebeu e deitou na rede, tendo acordado às 5h do dia seguinte.

"Eu me acordei em uma cadeira que tem próxima da mesinha, só de cueca e senti meu corpo, né? A gente sente o corpo da gente diferente", contou.

Defesas

Em nota, a defesa do padre Airton Freire afirmou que ele é inocente. A defesa disse que ainda não teve acesso à totalidade da investigação e, portanto, usará de todos os esforços para garantir o direito ao habeas corpus.

A nota também alega que o padre é um homem com sérias restrições de saúde, que se apresentou espontaneamente às autoridades quando foi decretada a prisão preventiva e que, além de não atrapalhar as investigações, não houve coação de testemunhas, nem risco à vida das supostas vítimas.

A defesa de Jailson disse em nota enviada ao "Fantástico" que ele sempre se portou de forma honesta e que o cliente vai se manifestar em "momento oportuno" perante as autoridades policiais.

A Fundação Terra afirmou que segue com os trabalhos sociais em Pernambuco e no Ceará, além de rebater acusação sobre uma campanha feita pelo padre para arrecadar fundos para uma cirurgia nos Estados Unidos — que não foi feita.



Leia a íntegra da nota da defesa do padre

O padre Airton Freire reitera ser inocente das acusações e foi alvo de uma tentativa de extorsão de uma das supostas vítimas, cujo nome será preservado em respeito ao sigilo judicial. A defesa do padre Airton Freire não teve acesso à totalidade dos autos de investigação e, portanto, usará de todos os esforços para garantir ao sacerdote o direito ao habeas corpus.

Negar ao religioso o direito de responder em liberdade contraria todas as previsões da legislação brasileira e até do direito internacional.

Airton Freire é um homem de 67 anos com sérias restrições de saúde. Desde que começou a ser alvo das acusações que refuta, afastou-se das funções eclesiásticas e da presidência da Fundação Terra, onde desenvolveu um trabalho social que atendeu milhares de pessoas nos últimos 40 anos. Além disso, manteve-se isolado e jamais incentivou manifestações ou atos que prejudicassem as investigações, apesar de receber o apoio voluntário de milhares de fiéis. E, por último, apresentou-se espontaneamente às autoridades quando da decretação da prisão preventiva.

Os pré-requisitos legais para mantê-lo no cárcere, portanto, não existem. Além de não atrapalhar as investigações, não houve coação de testemunhas nem há perigo de eventuais práticas criminosas que possam pôr em risco as supostas vítimas. Os relatos levados às autoridades policiais remetem a supostos episódios de quase um ano atrás ou mais antigos, não sendo recentes para justificar uma prisão.

A prisão preventiva é arbitrária e só faz sentido para criar um espetáculo midiático de condenação sumária e precipitada, com o objetivo de constranger os juízes do processo, destruindo a reputação de uma pessoa que, pela lei, deve ter garantida a presunção de inocência.



Leia a íntegra da nota da Fundação Terra

A Fundação Terra mantém normalmente os importantes trabalhos sociais desenvolvidos nos estados de Pernambuco e Ceará. Foram mais de 205 mil atendimentos sociais e de saúde a pessoas carentes em 2022, o que compreendeu mais de 900 crianças nas nossas escolas, 128.000 procedimentos no Centro de Reabilitação Mens Sana. além de 70 mil atendimentos a moradores de rua com alimentação e doações diversas a 2.500 pessoas.

Todo o trabalho é anualmente auditado e segue as normas de boa governança financeira e administrativa e de compliance.



Sobre a arrecadação de recursos para uma cirurgia que seria feita nos Estados Unidos pelo padre Airton Freire, tratou-se de uma campanha organizada por amigos para custear a viagem que foi efetivamente realizada para os Estados Unidos, havendo o médico norte-americano descartado a realização da cirurgia após criterioso exame clínico. Os recursos arrecadados foram, posteriormente, revertidos à Fundação Terra e permitiram o início do funcionamento do Centro de Reabilitação Mens Sana.

