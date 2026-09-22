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AVIAÇÃO

Viracopos: interrupção da energia não afetou pouso decolagens, mas há lentidão nos embarques

Equipes de manutenção foram acionadas e trabalham para restabelecer integralmente os sistemas afetados

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As reuniões para repactuação do contrato vão até o próximo sábado, e participam os acionistas e o governo, com intermediação do TCUAs reuniões para repactuação do contrato vão até o próximo sábado, e participam os acionistas e o governo, com intermediação do TCU - Foto: Folhapress

A administração do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), afirmou que a interrupção de energia no terminal não afetou pousos e decolagens, mas ocasionou lentidão no embargue dos passageiros.

Em resposta a questionamento da reportagem, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que registrou uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em parte do terminal de passageiros por volta das 3h10 desta terça-feira (22/09). O problema, afirma, ocorreu em uma das subestações que alimentam o saguão de check-in.

Segundo a empresa, as equipes de manutenção foram acionadas e trabalham para restabelecer integralmente os sistemas afetados. "O aeroporto segue operando e em processo de normalização. A energia começou a ser restabelecida por volta das 6h30 no saguão", afirma.

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De acordo com a nota, as áreas de pátio de aeronaves, a pista de pousos e decolagens e as vias de acesso não foram afetadas. O Terminal de Carga também não sofreu impactos. Segundo a concessionária, o problema ocorreu em uma das subestações que alimentam o saguão de check-in.

Ainda segundo a administração do aeroporto, os passageiros estão realizando o embarque para os voos previstos, porém de forma mais lenta que o normal. A concessionária informou que há voos com atrasos e que os dados ainda estão sendo contabilizados.

A orientação aos passageiros com voos previstos para esta manhã é consultar as companhias aéreas sobre a situação de seus respectivos voos.

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