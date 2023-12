Virada em Olinda terá 15 minutos de queima de fogos em quatro pontos; confira as atrações

A- A+

A chegada de 2024 em Olinda terá queimas de fogos de 15 minutos em quatro pontos da cidade: Ilha da Amizade, em frente à Praça Duque de Caxias (mais conhecida como Praça do Quartel, em frente ao Shopping Patteo), no Bairro Novo; em frente ao Colégio Dom, em Casa Caiada; Praça do Carmo, na altura da Igreja do Carmo; e no Campo Noroeste, no Alto Nova Olinda.

O anúncio dos pontos foi feito nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Cultura de Olinda.

A programação da virada na cidade terá frevo, samba e brega no palco montado na Praça do Quartel. Dez orquestras de frevo fixas estarão distribuídas ao longo de 1 quilômetro de orla, que ficará interditada para o público.

Os shows no palco terão início às 19h30 com a Bateria Auê. Em seguida, às 21h, será a vez de Tayara Andreza. André Rio anima a noite a partir das 23h e, para fechar a noite, a Banda Sentimentos, a partir de 0h30.

Veja também

