FELIZ 2024 Virada em Paulista terá Banda Praktá, Rafa Magalhães, Dany Myller e queima de fogos no Janga Cidade recebe o novo ano com apresentações musicais e espetáculo pirotécnico

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, recebe o ano de 2024 com shows e queima de fogos na Praça Cantor Augusto César, que fica próxima às Quatro Torres, no bairro do Janga. As apresentações, a partir das 21h30, serão de Banda Praktá, Rafa Magalhães e Dany Myller.

Para garantir a segurança de quem for ao polo, a prefeitura lembra que os presentes podem levar bancos e cadeiras de plástico, coolers e utensílios descartáveis, como pratos, copos e garrafas.

Por outro lado, não será permitida a demarcação ou a comercialização de espaços na faixa de areia ou no calçadão.

A instalação e utilização de qualquer equipamento sonoro e comercialização de bebidas em vasilhames de vidro também não deve ser feita. "É vedada a instalação de toldos, tendas, ombrelones ou churrasqueiras, e o uso de fogos de artifício", acrescentou a prefeitura.

