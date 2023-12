Virada na praia: Por causa da lua cheia, Cemit alerta para marés altas e ondas perigosas

A- A+

Passar o Réveillon na praia é uma realidade comum para muitos pernambucanos, visto que as orlas contam com uma linda visão dos fogos, e muitas cidades organizam shows na faixa de areia.

Contudo, na virada para 2024, é preciso tomar cuidado com a maré alta e ondas perigosas no litoral de Pernambuco. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) emitiu um alerta e orientações para ter um réveillon seguro na beira do mar.

Durante os dias 30 e 31 de dezembro e 1° de janeiro, haverá lua cheia, formando as famosas marés vivas (ou marés de sizígia), quando o nível da água sobe e desce bastante na costa.

"As marés vivas são representadas pelo intenso aumento e diminuição do nível da água. Quem estiver na praia perceberá que em determinados horários que a maré estará bastante alta e em outros bastante baixas. Nas condições de maré alta (2,2 metros), não é recomendado entrar na água em qualquer trecho entre a Praia do Paiva, no Cabo, e a Praia do Farol em Olinda, pois há maior possibilidade de um encontro com tubarões, que tendem a se aproximar da costa", explicou a secretária executiva do Cemit e gerente geral de Áreas Costeiras e Oceânicas da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), Danise Alves.

O banhista vai notar, ainda, que as marés secas estarão muito baixas, fazendo com que, em algumas áreas, tenham condições seguras para o banho, formando piscinas naturais.

No entanto, Danise alerta que para essa lua em especial, as marés não secarão tanto quanto se costuma. “Uma maré bem seca é 0.2m, 0.1m ou até mesmo -0.1m. Mas a previsão mostra que as marés secas estarão com 0.5m”, detalha a especialista.

Neste caso, a principal recomendação do Cemit é para que os banhistas só entrem no mar nas áreas de praias em que os arrecifes estiverem formando piscinas naturais. Eles funcionam como barreiras naturais que protegem a faixa de água mais próxima da areia e o mar aberto.

O comitê ainda alerta para que a população fique atenta aos horários das marés, que vão coincidir com o início da manhã e o fim da tarde. Durante o feriadão de Ano-Novo, o melhor horário para banho será das 11h às 13h, quando as marés estarão mais secas.

“No início da manhã e final da tarde, as marés estarão bastante cheias. Então a recomendação é evitar, porque, além das marés mais altas, esses horários também são utilizados pelos animais para capturar suas presas. Eles ficam mais ativos no amanhecer e no entardecer e buscam águas mais rasas”, destacou Danise. “O Cemit também alerta para que os banhistas respeitem as placas de sinalização e de advertência de riscos de incidentes com tubarões e evitem entrar em locais onde a água se encontra turva, já que os animais ficam um pouco mais confusos em busca de sua presa e procuram locais mais próximos à praia”, completou Danise.

Confira os horários das marés durante o feriado:

Dia 30/12 (sábado)

05h54 – 2.0m

11h56 – 0.5m

18h06 – 2.2m

Dia 31/12 (domingo)

00h28 – 0.5m

06h34 – 2.0m

12h36 – 0.6m

18h49 – 2.1m

Dia 01/01 (segunda)

01h08 – 0.6m

07h13 – 1.9m

13h17 – 0.7m

19h30 – 2.0m

O Cemit orienta também que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

• Se estiver com algum tipo de ferida ou sangramento, pois fluidos sanguíneos podem ativar o olfato dos animais;

• Durante períodos chuvosos, que aumentam a turbidez da água, fazendo com que os animais não diferenciem bem suas presas naturais de humanos.

• Em locais próximos às desembocaduras de rios, pois os rios deságuam grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica no mar que, além de deixar a água turva, tende a atrair animais marinhos que podem oferecer riscos de incidentes. Além disso, essas regiões podem ser utilizadas como berçários de algumas espécies de tubarões;

• Se tiver consumido bebida alcoólica;

• Se estiver sozinho(a);

• Se possuir objetivos brilhantes ou chamativos, que podem aguçar os sentidos dos animais.

Outras informações importantes

Um trecho de 33 km, entre a Praia do Farol, em Olinda, até os coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, é considerado um trecho de atenção para banhistas, que devem seguir as orientações dadas pelo Comitê.

Segundo o Decreto estadual 21.402/1999, nesta área é proibida a prática de atividades náuticas.

A proibição para banho ocorre em um único ponto, em um trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica. Essa proibição foi estabelecida por decreto municipal de Jaboatão dos Guararapes.

Veja também

ALEMANHA Wolgang Schäuble, guardião da austeridade fiscal europeia, morre aos 81 anos