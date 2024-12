A- A+

VIRADA RECIFE 2025 Virada Recife 2025: Conde, Michelle Melo, Nando Cordel, Geraldinho e mais nos polos descentralizados Três polos reunirão 40 atrações na Lagoa do Araçá, no Ibura e no Morro da Conceição

Três polos descentralizados do Virada Recife 2025 terão 40 atrações nos dias 29 e 31 de dezembro. O anúncio foi feito pela Prefeitura da Capital pernambucana, na segunda-feira (23).

Entre os nomes, Os Neiff, Conde do Brega, Gerlane Lops, Clube do Samba, Martins, Lucas dos Prazeres, Nando Cordel, André Rio, Nena Queiroga, Geraldinho Lins e Marron Brasileiro.

Os polos descentralizados irão celebrar a despedida de 2024 e a chegada de 2025 na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da Cidade; no Ibura, também na Zona Sul; e no Morro da Conceição, na Zona Norte.

Em cada um desses três polos, serão de cinco a sete atrações para celebrar a diversidade da música recifense.

O polo principal da festa, na praia do Pina, na Zona Sul, terá quatro dias de festa, começando na quinta-feira (26) com a apresentação de Roberto Carlos.

Outros nomes no Pina são Cláudia Leitte, Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Jorge e Mateus, Xand Avião, Nattan, Alok e Almir Rouche.

Virada Recife 2025: confira a programação completa de todos os polos

Polo Morro da Conceição



Domingo (29)

17h - Orquestra Malassombro (participação Isadora Melo)

18h30 - Clube do Samba (Karynna Spinelli, Helena Cristina e Negro Henrique)

20h - Gerlane Lops

21h30 - Martins

23h - Nando Cordel

0h30 - Tayara Andrezza

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Terça-feira (31)

17h - Lucas dos Prazeres

18h - Missa

19h30 - Banda de Pau e Corda

21h - MC Elvis

22h30 - MC Troia

0h30 - Michelle Melo

2h - João do Morro

DJ Vibra nos intervalos

Polo Ibura

Domingo (29)

17h - Ed Carlos

18h30 - Belo Xis, Wellington do Pandeiro e Ramos Silva

20h - Carina Lins

21h30 - Alex Júnior

23h - Conde Só Brega

0h30 - Os Neiffs

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Terça-feira (31)

17h30 - Gustavo Travassos

19h às 20h - Alan di Boa

20h30 - Barbarize

22h - Valquiria Santana

23h30 - Amigas do Brega

1h - Manoel Netto

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Polo Lagoa do Araçá

Domingo (29)

18h - Myllena Dantas

19h30 - Beto Ortiz

21h - Clara Sobral

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Sem Razão

DJ Incidental nos intervalos

Terça-feira (31)

19h - Nena Queiroga

20h30 - Romero Ferro

22h - André Rio

23h30 - Geraldinho Lins

1h - Banda the Rossi

DJ Incidental nos intervalos

Polo Pina



Quinta-feira (26)

Roberto Carlos

Orquestra Sinfônica do Recife



Sábado (28)

Cláudia Leitte

Alceu Valença

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado



Domingo (29)

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Pablo

Guilherme Ferri

Letícia Bastos



Terça-feira (31)

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco

Horários do Polo Pina ainda não foram divulgados pela Prefeitura do Recife

