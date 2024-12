A- A+

FELIZ ANO NOVO Virada Recife 2025: shows de Pablo e Alceu Valença trocam de data; confira nova programação Prefeitura do Recife divulgou mudanças nas datas das apresentações

A programação de Réveillon no polo da orla do Pina, na Zona Sul do Recife, passou por ajustes pontuais, segundo informou a prefeitura da Capital pernambucana, nesta quarta-feira (24).

As mudanças na grade do Virada Recife 2025 envolvem as datas das apresentações de Pablo e Alceu Valença.

Pablo, que inicialmente estava escalado para o domingo (29), agora subirá ao palco no sábado (28).

Neste dia, também irão se apresentar Cláudia Leitte, Priscila Senna, Raphaela Santos e PV Calado.

Já Alceu Valença, que iria se apresentar no sábado (28), passa a integrar a grade de atrações do domingo (29), dia em que sobem ao palco Jorge e Mateus, Xand Avião, Henry Freitas, Letícia Bastos e Guilherme Ferri.

As apresentações no polo Pina, o principal da festa da virada recifense, começam já nesta quinta-feira (26), com o show de Roberto Carlos.

Palco do Virada Recife sendo montado na orla do Pina | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caravanas de outras cidades e estados que virão ao Recife para a apresentação do "Rei" devem se cadastrar por meio da plataforma Conecta Recife.

Os ônibus deverão ser estacionados no ginásio Geraldão, na Imbiribeira, de onde os fãs partirão usando o Expresso Réveillon.

A programação segue no sábado (28), domingo (29) e terça-feira (31).

Além do Pina, haverá shows em três polos descentralizados: Lagoa do Araçá, na Imbiribeira; Ibura; e Morro da Conceição.

Confira a programação de todos os polos já com as alterações no Pina:

Quinta-feira (26)

Virada Recife - Orla

Roberto Carlos

Sábado (28)

Virada Recife - Orla

Cláudia Leitte

Pablo

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado

Domingo (29)

Virada Recife - Orla

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Alceu Valença

Letícia Bastos

Guilherme Ferri

Morro da Conceição

17h - Orquestra Malassombro (participação Isadora Melo)

18h30 - Clube do Samba (Karynna Spinelli, Helena Cristina e Negro Henrique)

20h - Gerlane Lops

21h30 - Martins

23h - Nando Cordel

0h30 - Tayara Andrezza

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Ibura

17h - Ed Carlos

18h30 - Belo Xis, Wellington do Pandeiro e Ramos Silva

20h - Carina Lins

21h30 - Alex Júnior

23h - Conde do Brega

0h30 - Os Neiffs

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Lagoa do Araçá

18h - Myllena Dantas

19h30 - Beto Ortiz

21h - Clara Sobral

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Sem Razão

DJ Incidental nos intervalos

Terça-feira (31)

Virada Recife - Orla

Nattan

Alok

Almir Rouche

Matheus Moraes

Juciê

Patusco

Lagoa do Araçá

19h - Nena Queiroga

20h30 - Romero Ferro

22h - André Rio

23h30 - Geraldinho Lins

1h - Banda the Rossi

DJ Incidental nos intervalos

Ibura

17h30 - Gustavo Travassos

19h às 20h - Alan di Boa

20h30 - Barbarize

22h - Valquiria Santana

23h30 - Amigas do Brega

1h - Manoel Netto

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Morro da Conceição

17h - Lucas dos Prazeres

18h - Missa

19h30 - Banda de Pau e Corda

21h - MC Elvis

22h30 - MC Troia

0h30 - Michelle Melo

2h - João Do Morro

DJ Vibra nos intervalos

