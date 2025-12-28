A- A+

Evento Virada Recife 2026: abertura de shows agita público com forró e piseiro A programação segue neste domingo (28) e no dia do Réveillon, na próxima quarta-feira (31)

O Réveillon na capital pernambucana começou neste sábado (27), com a abertura dos shows da Virada Recife 2026. A programação na Praia do Pina, Zona Sul da cidade, começou a partir das 17h30.

Presente na abertura da Virada Recife 2026, o prefeito da capital pernambucana, João Campos, celebrou mais uma edição do evento que já está consolidado no calendário da cidade.

“É sempre uma alegria fazer a maior virada do Nordeste brasileiro. A gente criou esse modelo no Recife podendo fazer uma grande virada, trazendo nomes nacionais e da terra”, iniciou o gestor que ressaltou a não utilização de dinheiro do município no pagamento aos artistas.

“Não temos utilização de recurso público para pagar cachê e montar estrutura e a gente consegue trazer esses grandes nomes. O mais importante é que com isso a gente viabiliza uma ativação econômica importante para a cidade com empregos formais e informais. Além disso, uma grande oportunidade para os turistas e os recifenses curtirem a praia. O sentimento é de muita alegria vendo a praia lotada, com recorde de público, e a expectativa que os outros dias também vão ser muito bons”, completou.

João Campos também valorizou a transformação do Réveillon do Recife em mais do que um dia de festas.

Com a estrutura na Praia do Pina, a celebração foi antecipado permitindo três dias com shows para a população pernambucana e turistas.

“A gente tem organização e segurança com as barreiras de revistas. No mundo todo tem Réveillon e cada país celebra da sua forma. No Brasil tem que ser na beira da praia, pulando as sete ondinhas na virada. Ao invés de ser uma noite na virada, conseguimos antecipar para fazer três dias”, afirmou.

Shows na abertura da Virada Recife 2026

O cearense Eric Land iniciou o festejo com muito piseiro. O cantor puxou seus principais sucessos como “Chorei na Vaquejada" e para empolar o público.

Na sequência foi a vez do pernambucano de Ouricuri, Zé Vaqueiro, continuar no ritmo do piseiro.

Zé Vaqueiro combinou músicas na pegada mais acelerada com um forró mais raiz. O destaque foi a versão com Wesley Safadão de “Quatro Semanas de Amor”.

O artista do Sertão pernambucano com “Coladin”, “Letícia” e “Tenho Medo”.

O ritmo do forró seguiu dominando a festa com o fenômeno sergipano, Natanzinho Lima, que foi um dos principais artistas do estilo musical no ano.

O público na Praia do Pina acompanhou as músicas do artistas, principalmente no momento de “Sonho de Amor”, “5 da Manhã” e “Logo Eu”.

Os principais nomes da noite, Gusttavo Lima e João Gomes, vão complementar a festa.

Gusttavo Lima trouxe o sertanejo para a festa na capital pernambucana, enquanto João Gomes fará o encerramento.

A apresentação do vencedor do Grammy Latino com o Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras será especial. João Gomes estará acompanhado da banda Nação Zumbi para homenagear o artista Chico Science, que completaria 60 anos em 2026.

Virada Recife 2026: programação

A festa continua para os pernambucanos e turistas neste domingo (28) com shows de Raphaela Santos, Priscila Senna, Xand Avião e Anitta.

No dia oficial do Réveillon, na próxima quarta-feira (31), a animação será comandada por Alceu Valença, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Lipe Lucena e Matheus Moraes.

Veja também