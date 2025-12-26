A- A+

Réveillon 2026 Virada Recife 2026 começa neste sábado (27). Confira os detalhes da festa Primeiro de programação terá Eric Land, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Gusttavo Lima e João Gomes, que fará dueto com Nação Zumbi

A estrutura que foi montada para receber a Virada Recife 2026 recebe os ajustes finais antes de iniciar a programação de shows, amanhã. Neste ano, as apresentações acontecem ainda no domingo e na quarta-feira, 31 de dezembro, noite do Réveillon, quando a festa atinge o ápice para recepcionar o novo ano.

Como já é tradição, o palco está montado na faixa de areia da praia do Pina, Zona Sul do Recife, onde se apresentarão grandes nomes da música brasileira. Neste sábado, Eric Land, Zé Vaqueiro, Natanzinho Lima, Gusttavo Lima e João Gomes comandam a programação, a partir das 17h30.

Por falar em João Gomes, este estará acompanhado da banda Nação Zumbi. A apresentação será uma homenagem ao músico Chico Science, que completaria 60 anos em 2026.

No domingo será a vez de Raphaela Santos, Priscila Senna, Xand Avião e Anitta animarem o público. No dia 31, a programação da Virada Recife 2026 fica por conta de Alceu Valença, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Lipe Lucena e Matheus Moraes.

De acordo com a organização do evento, devido ao sucesso das edições anteriores, a área destinada ao público aumentou de 42,5 mil m² para 54,5 mil m². Estes números representam um incremento de 23% no espaço, que permitirá a presença de 30 mil pessoas a mais por dia.

"Com o sucesso da festa, o espaço que a gente tem hoje está cada vez menor. Então a gente fez um esforço de ampliar a área do evento e comportar melhor o público", explicou o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares, durante o anúncio oficial da festa.

Segurança

Além do aumento na área destinada ao público, a Virada Recife agora terá um portão exclusivo para a saída. O acesso ao espaço também ganhou um aumento no número de raias de entrada, passando de 25 para 50.

As crianças que forem para a Virada Recife 2026 acompanhadas dos pais ou responsáveis só poderão entrar no evento identificadas com uma pulseira de identificação. A medida é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife e tem o objetivo de facilitar as buscas caso a criança se perca.

Cada pulseira contém um QR Code com informações importantes de cada criança e de seus respectivos responsáveis, tais como contatos e dados referentes à saúde. O secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, explicou como a ferramenta de identificação deve funcionar na prática:

"Através do QR Code, a gente consegue identificar aquela criança através da geolocalização. Vamos ter um drone à disposição da nossa equipe onde ele identifica aquela criança que se perdeu, caso algum responsável nos procure. Caso a criança se perca e alguém que está na festa identifique ela, a pessoa pode enviar o QR Code, que aciona nossa equipe que está de plantão", detalhou o secretário.

O sistema pioneiro de identificação infantil foi lançado no início de novembro e recebeu premiação internacional. Ao todo, 80 agentes de Direitos Humanos estarão realizando o protocolo de identificação.

Espaço acessível

A Virada Recife 2026 contará com o Espaço Acessível, uma área com conforto e boa visibilidade para as pessoas com deficiência, no espectro autista e acompanhantes. Ao todo, 100 vagas foram disponibilizadas, sendo 50 delas reservadas aos acompanhantes de cada beneficiado.

Os interessados tiveram até a última quarta-feira (24) para garantir uma vaga através do Conecta Recife. O sorteio dos beneficiados, que podiam se inscrever para disputar vagas para os três dias de festa, ocorre nesta sexta-feira (26). A lista dos contemplados será divulgada na mesma plataforma.

O ambiente conta com o serviço de audiodescrição e distribuição de abafadores de ruídos. Ao comparecer ao Espaço Acessível, todos deverão apresentar um documento de identificação oficial com foto. O prazo máximo para chegada ao local será 20h. Depois disso, a vaga será ocupada por demanda espontânea.

Expresso Réveillon

Como nas edições anteriores, o público contará com o Expresso Réveillon na ida e volta da festa. Na edição deste ano, a linha de ônibus especial passa a atender também o Shopping Plaza, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

Além do novo ponto, o serviço segue atendendo os shoppings Tacaruna, em Santo Amaro, na área central; RioMar, no bairro do Pina, na Zona Sul; e Recife, em Boa Viagem, também na Zona Sul..

Os expressos vindos dos shoppings Tacaruna e Plaza estacionam na Rua Caraçatuba, enquanto que as rotas dos shoppings Recife e RioMar ficam na Rua Manoel Coriolano.

Para utilizar o Expresso Réveillon, os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 20 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até o local dos shows. Os pagamentos poderão ser realizados por meio de Pix, cartão de débito e cartão de crédito. Cada shopping também poderá cobrar a tarifa de estacionamento.

Confira a programação completa dos três dias de Virada Recife 2026:

27 de dezembro (das 17h às 3h30)

Gusttavo Lima

Natanzinho Lima

João Gomes

Zé Vaqueiro

Eric Land

Juciê

28 de dezembro (das 17h às 3h30)

Anitta

Xand Avião

Raphaela Santos

Priscila Senna

PV Calado

31 de dezembro (das 17h às 5h30)

Wesley Safadão

Matheus & Kauan

Alceu Valença

Lipe

Matheus Moraes

