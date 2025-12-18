A- A+

Réveillon Virada Recife 2026: crianças só poderão entrar no evento identificadas com pulseira A medida é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife e tem o objetivo de facilitar as buscas caso a criança se perca

As crianças que forem para a Virada Recife 2026 acompanhadas dos pais ou responsáveis só poderão entrar no evento identificadas com uma pulseira.

A medida é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife e tem o objetivo de facilitar as buscas caso a criança se perca.

Em cada pulseira, há um QR Code que leva a informações importantes de cada menino ou menina e de seus respectivos responsáveis, tais como contatos e dados referentes à saúde.

O sistema pioneiro de identificação infantil foi lançado no início de novembro e recebeu premiação internacional.

O secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, explicou como funciona a pulseira em caso de alguma se perder.

"Através de um QR Code, a gente consegue identificar aquela criança através da geolocalização. Vamos ter um drone à disposição da nossa equipe onde ele identifica aquela criança que se perdeu, caso algum responsável nos procure. Caso a criança se perca e alguém que está na festa identifique ela, a pessoa pode enviar o QR Code, que aciona nossa equipe que está de plantão", explicou.

Ao todo, 80 agentes de Direitos Humanos estarão realizando o protocolo de identificação.

Leia também • Virada Recife 2026 terá área maior para o público e novidade no Expresso Réveillon

Espaço acessível

Nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, a partir das 17h, a Virada Recife 2026 contará com o Espaço Acessível, uma área com conforto e boa visibilidade para as pessoas com deficiência, pessoas autistas e acompanhantes.

Serão 100 vagas no total, sendo 50 delas reservadas aos acompanhantes de cada beneficiado. O ambiente contará com o serviço de audiodescrição, transformando os elementos visuais do palco em uma imersão auditiva detalhada para pessoas com deficiência visual; além de distribuição de abafadores de ruídos, protegendo a saúde auditiva de quem tem hipersensibilidade sensorial.

Os interessados deverão realizar a inscrição através do aplicativo ou site Conecta Recife desta quinta-feira (18) ao dia 24 de dezembro.

Será necessário anexar um documento comprobatório da deficiência ou do autismo, além de um comprovante de residência do Recife e de uma cópia do documento oficial com foto dessa pessoa. Também será preciso anexar uma cópia do documento oficial com foto do acompanhante.

Cada inscrito poderá concorrer a um ou mais dias de festa, e o sorteio dos beneficiados dos três dias ocorrerá no dia 26 de dezembro e será divulgado no Conecta Recife.

Ao comparecer ao Espaço Acessível, todos deverão apresentar um documento de identificação oficial com foto. O prazo máximo para chegada ao local será 20h, depois disso, a vaga será ocupada por demanda espontânea.

Central de Direitos Humanos

Ao lado da unidade do Centro de Operações do Recife (COP), a SDHJ vai disponibilizar uma Central de Direitos Humanos. Uma equipe multidisciplinar será responspável por atendimentos e orientações em casos de violação de direitos humanos tais como situações de discriminação, além da divulgação das campanhas contra racismo (Recife Sem Racismo) e LGBTfobia (Recife Sem Preconceito e Discriminação).

Mulher

Durante a Virada, a Secretaria da Mulher disponibilizará 20 profissionais e intensificará as ações de enfrentamento à violência doméstica e sexista. Na Central de Serviços do evento, será instalada a Sala da Mulher, que contará com a atuação da equipe da Brigada Maria da Penha, responsável pelo acolhimento inicial das mulheres vítimas de violência no local.

Além disso, no Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, a equipe técnica, em conjunto com a Guarda Municipal, estará de prontidão para prestar atendimento especializado e assegurar os encaminhamentos necessários às mulheres em situação de violência.

Veja também