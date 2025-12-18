A- A+

FELIZ 2026 Virada Recife 2026 terá área maior para o público e novidade no Expresso Réveillon Aumento do espaço deve permitir 30 mil pessoas a mais nos dias de festa

A Virada Recife 2026 terá um aumento na área disponível para o público que for curtir a festa de réveillon na Praia do Pina, Zona Sul da capital pernambucana, nos dias 27, 28 e 31 de dezembro.

A área destinada ao público aumentou de 42,5 mil m² para 54,5 mil m², um crescimento de 23%, que permite a presença de 30 mil pessoas a mais por dia.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa da prefeitura do Recife, nesta quinta-feira (18), realizada no auditório do Compaz Joana Bezerra, na área central do Recife.

"Com o sucesso da festa, o espaço que a gente tem hoje está cada vez menor. Então a gente fez um esforço de ampliar a área do evento e comportar melhor o público", explicou o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares.

A programação musical da festa inclui apresentações de Anitta, Gusttavo Lima, João Gomes, Xand Avião, Raphaela Santos, Priscila Senna, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Alceu Valença e outros nomes [confira detalhes mais abaixo].

Além do aumento na área destinada ao público, a Virada Recife agora terá um portão exclusivo para a saída. O acesso ao espaço também ganhou um aumento no número de raias de entrada, passando de 25 para 50.

Expresso Réveillon

Outra novidade para a edição deste ano é referente ao Expresso Réveillon. A linha de ônibus especial agora terá o Shopping Plaza, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, como novo ponto de embarque e desembarque para os passageiros.

Além do novo ponto, o serviço também atenderá, mais uma vez, nos shoppings Tacaruna, em Santo Amaro, na área central; RioMar, no bairro do Pina, na Zona Sul; e Recife, em Boa Viagem, também na Zona Sul..

Os expressos vindos dos shoppings Tacaruna e Plaza estacionam na Rua Caraçatuba, enquanto que as rotas dos shoppings Recife e RioMar ficam na Rua Manoel Coriolano.

Para utilizar o Expresso Réveillon, os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 20 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até o local dos shows.

Os pagamentos poderão ser realizados por meio de Pix, cartão de débito e cartão de crédito. Cada shopping também poderá cobrar a tarifa de estacionamento.



Programação

O primeiro dia de festa será no sábado, dia 27 de dezembro. Os shows seguem no domingo (28), e na noite do dia 31 de dezembro. As apresentações terão início a partir das 19h.

27 de dezembro

Gusttavo Lima

Natanzinho Lima

João Gomes

Zé Vaqueiro

Eric Land

Juciê



28 de dezembro

Anitta

Xand Avião

Raphaela Santos

Priscila Senna

PV Calado



31 de dezembro

Wesley Safadão

Matheus & Kauan

Alceu Valença

Lipe

Matheus Moraes



