Virada Recife 2026: última noite de shows no Pina faz público receber o ano-novo em grande estilo
A última noite da Virada Recife 2026 celebra a chegada do novo ano na praia do Pina, na Zona Sul da capital, nesta quarta-feira (31).
- Matheus Moraes na Virada Recife 2026 | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Virada Recife 2026 | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco
- Alceu Valença na Virada Recife 2026 | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco
Matheus Moraes trouxe o clima de forró e energia para o primeiro show da noite.
Alceu Valença
Segunda atração da noite desta quarta-feira (31), Alceu Valença detalhou quais canções o público na areia pode esperar do seu show na Virada Recife 2026.
Ícone da música do estado, o cantor prometeu uma mistura de ritmos tipicamente pernambucanos.
Além disso, ele também desejou um ano cheio de "alegria, felicidade e harmonia" para todos.
Em clima de carnaval, Alceu subiu ao palco da Virada Recife 2026 embalando a festa com os hits mais famosos de sua carreira.
Nas areias da praia do Pina, na Zona Sul do Recife, milhares já acompanhavam o show de Alceu Valença.
Ainda sobem ao palco nesta noite Lipe, Matheus & Kauan e Wesley Safadão.