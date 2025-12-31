Qua, 31 de Dezembro

RÉVEILLON

Virada Recife 2026: última noite de shows no Pina faz público receber o ano-novo em grande estilo

Matheus Moraes trouxe o clima de forró

Praia do Pina recebe última noite de shows da Virada Recife 2026Praia do Pina recebe última noite de shows da Virada Recife 2026 - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A última noite da Virada Recife 2026 celebra a chegada do novo ano na praia do Pina, na Zona Sul da capital, nesta quarta-feira (31).

  • Matheus Moraes na Virada Recife 2026 | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Matheus Moraes na Virada Recife 2026 | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Matheus Moraes na Virada Recife 2026 | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Matheus Moraes na Virada Recife 2026 | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Virada Recife 2026 | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco
  • Alceu Valença na Virada Recife 2026 | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco
  • Alceu Valença na Virada Recife 2026 | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco
  • Alceu Valença na Virada Recife 2026 | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco
  • Alceu Valença na Virada Recife 2026 | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco
  • Alceu Valença na Virada Recife 2026 | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Alceu Valença na Virada Recife 2026 | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
Matheus Moraes trouxe o clima de forró e energia para o primeiro show da noite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alceu Valença
Segunda atração da noite desta quarta-feira (31), Alceu Valença detalhou quais canções o público na areia pode esperar do seu show na Virada Recife 2026.

Ícone da música do estado, o cantor prometeu uma mistura de ritmos tipicamente pernambucanos.

Além disso, ele também desejou um ano cheio de "alegria, felicidade e harmonia" para todos.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em clima de carnaval, Alceu subiu ao palco da Virada Recife 2026 embalando a festa com os hits mais famosos de sua carreira.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nas areias da praia do Pina, na Zona Sul do Recife, milhares já acompanhavam o show de Alceu Valença.

Ainda sobem ao palco nesta noite Lipe, Matheus & Kauan e Wesley Safadão. 

