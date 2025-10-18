A- A+

FIM DE ANO Virada Recife confirma terceira edição com shows na Praia do Pina As atrações que subirão ao palco serão nomes consagrados do país e da música pernambucana

É chegada a hora de começar a se programar para o Réveillon. Para quem gosta de celebrar o novo ano na praia, a terceira edição da Virada Recife está confirmada.





O evento será realizado nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, na Praia do Pina, zona sul da capital pernambucana.

Já consolidado no calendário recifense, a comemoração vai conta com uma estrutura ainda mais robusta, segurança reforçada e programação musical para os dias da festa. As atrações serão nomes consagrados do país e da música pernambucana.

A divulgação oficial das atrações e o início das vendas estão previstos para o dia 23 de outubro.

