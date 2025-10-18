S�b, 18 de Outubro

FIM DE ANO

Virada Recife confirma terceira edição com shows na Praia do Pina

As atrações que subirão ao palco serão nomes consagrados do país e da música pernambucana

Virada Recife se consolidou no calendário de festividades da capital pernambucanaVirada Recife se consolidou no calendário de festividades da capital pernambucana - Foto: Divulgação

É chegada a hora de começar a se programar para o Réveillon. Para quem gosta de celebrar o novo ano na praia, a terceira edição da Virada Recife está confirmada.

O evento será realizado nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, na Praia do Pina, zona sul da capital pernambucana.

Já consolidado no calendário recifense, a comemoração vai conta com uma estrutura ainda mais robusta, segurança reforçada e programação musical para os dias da festa. As atrações serão nomes consagrados do país e da música pernambucana. 

A divulgação oficial das atrações e o início das vendas estão previstos para o dia 23 de outubro.

 

